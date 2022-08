"Hercai" conquistó al público de Turquía y de varios países del mundo, entre ellos Argentina. La dupla protagónica, Ebru Şahin y Akın Akınözü, saltaron a la fama con su interpretación, y una vez terminada la serie turca siguieron con su prometedora carrera en la actuación.

De todos modos, el último día de grabación de la exitosa novela turca se vio frustrado por un tenso altercado que protagonizó Akınözü, con su compañera y uno de los miembros de la producción.

Durante el rodaje del episodio final, el galán que interpretó a Miran Aslanbey habría llegado tarde al set de grabación, y eso supuestamente le trajo problemas. El actor se mostró ofendido con las advertencias que le hicieron sus colegas del set al respecto, por lo cual se desató una tensa pelea.

Ebru Şahin y Akın Akınözü, protagonistas de "Hercai"

Según trascendió en distintos portales turcos, el protagonista tuvo una fuerta discusión con Suat Erdoğmuş, miembro del equipo de producción que le llamó la atención por su tardanza. Además, a Akın esto también le habría traído problemas con Ebru Şahin, protagonista femenina de la novela que le dio vida a Reyyan Sadoglu, quién lo dejó de seguir en las redes.

En el enfrentamiento, los dos hombres habrían cruzado insultos y se habló de que hasta hubo algunos destrozos en el set de rodaje.

Al poco tiempo, Akın Akınözü publicó una carta en sus redes al respecto. "He sentido la obligación, por respeto a mí mismo y mis seres queridos, por el hecho que presuntamente sucedió hoy y cuya realidad se refleja de manera completamente diferente. En el momento de preparación previo a las grabaciones del 19/04/2021, el encargado de plató me atacó y pronunció palabras insultantes y amenazadoras por un retraso que no causé. Posteriormente, presenté una denuncia penal ante el Ministerio Público Jefe de Midyat sobre la persona por las conductas que continuaron hacia la amenaza física", escribió el actor.

"Dejo claro que las afirmaciones son infundadas y no reflejan la verdad de mi persona y, en especial, a los oportunistas que se quieren aprovechar de esta situación. Incluso en estas condiciones sigo trabajando en el plató y por eso puedo dar sólo estas declaraciones por ahora", agregó.