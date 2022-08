"Hercai" es una de las novelas turcas que más popularidad ganó en todo el mundo. La serie alcanzó grandes niveles de audiencia, tanto en Argentina como en su país de origen, Turquía, y sus protagonistas también saltaron a la fama luego de formar parte del proyecto. A principio de año, se conoció que Feride Çetin, quedó viuda a un año de dar a luz a su primer hijo, y muchos de los fanáticos lo lamentaron.

Otra de las actrices que se ganó el cariño del público es Aslı Samat, que interpretó a Melike, la ama de llaves de la familia Sadoglu y mejor amiga de Reyyan, el protagonista. La joven de 30 años se destacó en la tira y acumuló casi 300 mil seguidores en Instagram, dónde compartió el radical cambio físico que tuvo en los últimos años tras bajar 100 kilos.

El antes y después de Aslı Samat, actriz de "Hercai".

Pocos saben que la actriz en el pasado llegó a pesar 173 kilos, por lo que dejó de comer harinas y se sometió a una cirugía en el estómago, lo que le permitió perder 100 kilos con una manga gástrica.

Luego, Samat tuvo otra intervención en los brazos y el abdomen, y desde su paso por el quirófano comenzó a incorporar deporte y una alimentación saludable a su vida diaria.

Aslı Samat hoy en día.

"Me avergonzaba no poder sentarme en asientos dobles en el autobús. Mi madre cosía mi ropa porque no encontraba. Ahora no tengo nada de eso, la distribuí toda. Sé que no volveré a ganar tanto peso", comentó la intérprete.

Además, Aslı aseguró que el proceso de cambio mejoró su calidad de vida. "Ahora puedo pasar todo el día al aire libre mucho más cómodamente y no tengo dolor en ninguna parte. Después de todo, soy actriz, incluso los papeles han cambiado. Alguien puede enamorarse de mí en el programa, no podría ser en el pasado", expresó en una entrevista en Turquía.