ARIES

Como es un signo de fuego, los arianos son regidos por la acción, por lo que suelen tener poco tiempo para un régimen de cuidado de la piel decente. Para ellos, cuanto más rápido, mejor. Las cremas que prometan dos acciones en una o aseguren un tratamiento rápido les son ideales.

TAURO

Es sensual, materialista y poco imaginativo. El amor por la rutina de los taurinos es tal que sería necesario una verdadera catástrofe para evitar que realicen su régimen de belleza diario. Este signo amante de los hábitos insiste en alcanzar ocho horas de sueño por noche y a la hora de los cuidados, seguir un ritual regido por los productos más caros.

GÉMINIS

Encantadores y suaves, los geminianos saben lo importante que es verse bien y, aunque no lo manifiesten, disfrutan de estar a la moda. La curiosidad innata de este signo significa que, cuando de cuidados se trata, han probado todo y se interesan por tener lo último. Además, no les gusta sentir que un producto toma el control de toda su rutina, así que prefieren cremas livianas.

CÁNCER

Dirigidos por la Luna, su estado de ánimo fluctúa constantemente. Cuando la Luna está llena, aquellos que viven bajo este signo pueden estar dedicándose a sí mismos por horas pero quizás, dos semanas más tarde, apenas sí se molestan en lavarse la cara.

LEO

Siempre listos para las cámaras, los leoninos son reyes y reinas que saben que se deben a su público y deben lucir increíble en todo momento. Esto significa que necesitan de un régimen de belleza bien afilado. Eso les encanta y también los atraen los productos lujosos llenos de extravagancia.

VIRGO

Son muy conscientes con su salud, investigan todo y tienen una complicada rutina de belleza y por eso prefieren siempre productos hipoalergénicos, orgánicos, que no contengan parabenos ni ingredientes perjudiciales. Los virgo suelen estar particularmente impresionados con cualquier producto recomendado por un médico y están atentos a todas sus consecuencias.

LIBRA

Les gusta verse en su mejor versión todo el tiempo, pero no porque quieran resaltar. Ellos se la pasan evaluando qué es mejor pero, siempre indecisos, terminan quedándose con todo y pierden la capacidad de soltarse de esa indecisión. Los libra deben lograr así el equilibrio adecuado en su rutina de belleza para no quedar atrapados por la duda y caer en decisiones equivocadas que lastimen o arruinen su piel.

ESCORPIO

Adora la ritualidad de un régimen de belleza y son capaces de hacerlo incluso a las 3 de la mañana después de una salida nocturna. Además el acto de cuidarse y acicalarse los hace sentir sensuales y exóticos. Sin embargo, como Escorpio es un signo de extremos, es probable que se deje llevar de vez en cuando por sus hábitos de cuidado.

SAGITARIO

Quienes viven bajo este signo son básicamente optimistas, alegres que están dispuestos a probar cualquier producto o rutina que se les presente y son ante cualquier eventualidad felices utilizando los productos de belleza a los que puedan acceder. Como no se pueden quedar quietos y no tienen mucho tiempo para preparase, su rutina es rápida y sencilla.

CAPRICORNIO

Son criaturas de hábito, que se atascan en lo que alguna vez les resultó y no importa cuánto los inviten a innovar, no pueden salir de lo clásico. Además, prefieren siempre algo que sea barato y práctico por sobre todas las cosas: un tratamiento corto o que se pueda realizar por la noche para que no les interrumpa su trabajo al otro día.

ACUARIO

Como uno de los signos excéntricos, a Acuario le encanta experimentar con tratamientos de belleza fuera de lo común, como bañarse en la leche o usar mascarillas de oro y son seducidos por lo nuevo o inusual. Además, les fascinan los productos que tienen detrás una innovación o una investigación científica bien fundada.

PISCIS

Piscis es un signo marcado por la indecisión y la poca capacidad de atención, al que le cuesta mucho quedarse con un sólo producto. Por otro lado, son ansiosos y se llenan de nervios hasta no ver los resultados. Una vez que hayan encontrado un tratamiento que les gusta y les rinde, deben aprender a quedarse con él sin caer en la tentación de probar otros. Como son un poco distraídos también tienen que aprender a prestar atención a los pasos de cada rutina.