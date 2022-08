Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

Cuando Aries descubre que han sido engañados, su reacción inmediata es vengarse de su pareja. Aries no solo quiere que sepan que lo saben, sino que también quieren que le duela cuando se entera de que la relación ha terminado.

TAURO

Cuando Tauro descubre que han sido engañados, se angustian, y también con una buena razón. Pero en lugar de maldecir a su pareja o acudir a sus amigos en busca de apoyo, se encierra en su habitación hasta que dejan de estar tristes.

GÉMINIS

Géminis quiere dejarlos para siempre, pero quiere escucharlos. Intentan tomar decisiones con su cerebro, no con su corazón, pero cuando amas a alguien, puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo.

CÁNCER

Cáncer realmente quiere resolverlo todo antes de decidir irse o quedarse. Preferiría acudir a la terapia de pareja, no solo para obtener la ayuda y la opinión de un profesional, sino para resolverlo en un entorno seguro. Gritar y llorar no van a ayudar, pero curarnos juntos podría hacerlo.

LEO

Cuando Leo descubre que han sido engañados, su primer paso es hablar con su pareja. Va a ser difícil y habrá lágrimas, pero es el acto de escucharlo de primera mano lo antes posible lo que hace que sea más fácil de tragar.

VIRGO

Virgo no perdona porque preferiría no lidiar con eso; más bien, porque quieren darle a su pareja el beneficio de la duda. Puede que nunca vuelvan a estar juntos, pero Virgo no tiene por qué seguir sintiendo odio.

LIBRA

Cuando Libra descubre que han sido engañados, pueden ser increíblemente vengativos y rencorosos . Se vengarían de su (ahora) ex, pero siente que es demasiado fácil.

ESCORPIO

Cuando Escorpio está herido, puede estar aterradoramente tranquilo o totalmente salvaje . Sin embargo, cómo actúan no es el punto. Escorpio realmente solo quiere que su pareja sea honesta antes de dejarlos. Escorpio quiere todos los hechos para poder reunirlos a su debido tiempo, pero es importante que sea cara a cara.

SAGITARIO

La mentalidad de Sagitario después de ser engañado suele ser: "Sí, te dije que esto pasaría". Tal vez hayan engañado algunas veces, tal vez hayan sido engañados algunas más, pero Sagitario finalmente se lastima porque fueron engañados en una relación seria.

CAPRICORNIO

Capricornio puede tratar de ser maduro cuando se entera de que ha sido engañado, pero también es conocido por ser condescendiente y de mal genio, lo que significa que su pareja no se libra tan fácilmente.

ACUARIO

Acuario desearía poder ser tan calculado con los castigos como algunos signos y tan indulgente como otros, pero cuando descubren que han sido engañados, hay demasiadas cosas en su cabeza para hacer un movimiento definitivo.

PISCIS

Cuando Piscis descubre que ha sido engañado, entra en modo de colapso total . Esta es una relación en la que han estado invirtiendo durante todo el tiempo y, de repente, se acabó. Así.