ARIES

Los Aries puede encontrar un reflejo perfecto en "RuPaul's Drag Race", uno de los realitys que muestra el detrás de escena de las drag queens.

TAURO

Signo de tierra por antonomasia, Tauro valora la familia y todas las estructuras que le anclan a la realidad. No le importa esforzarse por mantener el 'statu quo' de las cosas, por eso le encantará ver "Orange is the New Black" para descubrir cómo las prisioneras de la cárcel federal de Litchfield.

GÉMINIS

La sugerencia es ver "Stranger Things", con personas de Géminis satisfarán su amor por las cosas extrañas y los sucesos que no son tan fáciles de predecir, quizás ya la has visto, pero nunca es una mala idea volver a verla.

CÁNCER

El producto que mejor se adecua a las personas de Cáncer es el reality "Jugando con fuego". Un programa de culto con concursantes que tienen prohibido copular si quieren ganar dinero.

LEO

Lealtad, fuerza, inteligencia y valentía: algunas de las cualidades que identifican a Leo son los valores que aparecen en esta serie británica, '"Bodyguard". Se trata, cómo no, de un joven veterano de guerra asignado para proteger a una política muy ambiciosa y agresiva en relación a la lucha antiterrorista.

VIRGO

La serie para ver será "Queer Eye", seguro les encantará a Virgo porque ahí aparecen personajes detallistas, observadores y ordenados, justo como los nacidos bajo este signo.

LIBRA

Romántico, pero con la cabeza en las nubes Libra. Siempre estás previsualizando lo que te pueda pasar y te gusta pensar que todo lo va a suceder en tu vida, en lo personal o no, va a ser un camino de gloria, pero no es así. Como le sucede a la personaje principal de "Crazy Ex-Girlfriend", Rebecca Bunch.

ESCORPIO

La serie que puede cautivar los sentidos de Escorpio es "Mindhunter" porque se trata de una persona que ama saber la verdad y llegar al fondo de los asuntos.

SAGITARIO

Sagitario, sabes que las personas de este signo son honestos, idealistas y con espíritu aventurero. Por ende su programa favorito es "Prison Break", una serie tan honesta.

CAPRICORNIO

Capricornio es el signo más positivo del Zodiaco, que se sabe relacionar con facilidad, que es abierto de mente. Por ello, deben ver a las mujeres de "Glow", que están cambiando el áspero mundo de la lucha. Entusiastas, optimistas sobre el futuro, incluso cuando ese futuro parece estar completamente dominado por los hombres.

ACUARIO

Se recomienda a los Acuario ver la serie "Sex Education" para profundizar en las mentes de los demás, que al parecer es característica de este signo.

PISCIS

Piscis es un romántico total, siempre en contacto con tu lado más imaginativo y espiritual. Sensible, con tolerancia y sentimiento sobre los demás, tu capacidad desesperanzada de pasión hace que encaje perfectamente contigo una serie como "Outlander".