ARIES

Al ser un signo de fuego, Aries es una persona que siente muchísimo. Una persona a la que hay momentos que sus propias emociones le sobrepasan. Aries, más que intuitivo, es una persona que se deja llevar por las energías y por las vibraciones. Un Aries jamás va a ser capaz de intuir o de saber cuando algo va a ir mal. Su intuición es más de ayudarle a elegir el camino correcto, de mostrarle cómo debe hacer las cosas para que todo salga bien.

TAURO

Prefiere trabajar duro, luchar, darse contra un muro de piedra y darse cuenta de que se ha equivocado antes que hacerle caso a su intuición. Las cosas son así. No es porque la intuición de Tauro falle, si no porque con el toro las cosas no funcionan así y punto. Para Tauro es imprescindible fallar y equivocarse porque esa es la única manera de aprender.

GÉMINIS

Géminis tiene un ojo de brujo muy acertado, pero hay momentos en los que le falla. Géminis es de esas personas que sabe lo que vas a decir antes incluso de que abras la boca. En ese aspecto, es una persona súper intuitiva. Es muy abierto de mente y por eso su intuición se siente libre de hacer lo que le apetezca. Engañar a Géminis no es algo fácil, porque lo descubrirá rápidamente.

CÁNCER

Cáncer es conocido por ser muy emocional y una persona muy conectada con sus sentimientos. Es capaz de sentir lo que la otra persona siente, es capaz de notar cuando algo va mal. Cáncer es muy de dejarse llevar por las energías, por la vibra que le transmiten las personas, por lo que siente la primera vez que conoce a alguien. Su lado brujo siempre lleva la razón y por eso el tiempo le ha dicho que lo mejor que puede hacer es darle la razón a su intuición siempre.

LEO

Leo es algo contradictorio. Porque si, tiene una grandísima intuición, pero pocas veces le hace caso. Leo es más de dejarse llevar por sus sentimientos, por sus impulsos, por ese poder que tiene en su interior. Es de esas personas que prefiere vivir, prefiere equivocarse y cometer errores antes que hacerlo todo perfecto o antes que quedarse con las ganas de haberlo hecho. Así es Leo, valiente y sin miedo a nada por eso no le hace falta ser intuitivo y hacerle caso a su intuición.

VIRGO

Virgo sabe perfectamente encontrar el equilibrio entre ser intuitivo y ser más racional. La intuición de Virgo viene gracias a ser personas tan comprensivas, tan inteligentes, tan experimentadas. Virgo ha vivido mucho y aunque no lo haya vivido en sus propias carnes, seguro que alguien cercano a él/ella, si que lo ha vivido. Es esa experiencia el que le avisa cuando algo no está yendo bien o, al contrario, la que le dice que siga por ese camino porque puede llegar muy lejos.

LIBRA

La intuición de Libra normalmente suele pasar desapercibida y no se habla lo suficiente de ella. Quizás, porque no la exterioriza tanto y porque es algo que Libra se guarda para sí mismo. No es de esas personas que vaya por ahí dando consejos y vaya leyendo mentes de todo el mundo. Libra siempre se guía por su intuición, pero también sabe que hay momentos en los que ser más racional es la mejor opción.

ESCORPIO

Es el signo brujo por excelencia. No solo por su intuición, si no por ese aura de misterio y de oscuridad que siempre va a su lado. La intuición de Escorpio está muy unida a analizar a las personas, a saber que hay detrás de ella, a notar perfectamente si estás siendo sincero o si por lo contrario, son las mentiras las que hablan por ti. A Escorpio es mejor que nunca te atrevas a mentirle.

SAGITARIO

Sagitario puede tener una muy buena intuición, lo que pasa es que no le apetece hacerle caso ni dejarse llevar por ella. Sagitario es más de vivir la vida tal cual venga, con sus más y con sus menos. Quiere vivir el presente sin preocuparse por el futuro o por lo que esté por venir. Puede ser muy intuitivo si se lo propone y a ser sinceros, su intuición pocas veces falla, pero prefiere no serlo.

CAPRICORNIO

Capricornio le hace caso a la razón 24/7. Cualquier rastro de intuición que haya en su cuerpo, Capricornio la eliminará inmediatamente. Simplemente porque sí, porque es así de terco y prefiere hacer las cosas de una manera mucho más racional. Es muy realista y se preocupa siempre por mantener los pies en la tierra, quizás es por eso que no es nada intuitivo.

ACUARIO

De los signos de aire, Acuario es el menos intuitivo porque es más de dejarse llevar y prefiere prestar atención a otro tipo de señales. Si, puede que haya momentos en el que tenga corazonadas o en el que ciertas personas le transmiten cierto tipo de energías, pero pocas veces serán las que Acuario se deje llevar por su intuición.

PISCIS

Piscis es un signo muy sensible, a veces demasiado, y también es muy emocional. Todo esto está muy unido a su intuición. Ya que al ser tan emocional y tan empático es capaz de sentir lo que otra persona está sintiendo, sin ni siquiera saber que le pasa a esa persona. Piscis siempre sabe si hay alguien que lo está pasando mal, si hay alguien molesto o si hay alguna fuerte emoción en el ambiente. La intuición de Piscis nunca falla, siempre es certera y siempre tiene la razón.