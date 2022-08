Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

Aries lo basa todo en el poder de la mente. Es muy pragmático y para él lo que cuenta es la ciencia, lo tangible y lo racional, mientras que lo demás son tonterías. Cuando algo le va muy mal o tiene una mala racha, jamás se le ocurrirá pensar, que es porque le hagan mal de ojo, etc.

TAURO

Tauro es uno de los signos más supersticiosos de todos. En las predicciones de los horóscopos, en toda clase de post que tengan que ver con la mala suerte, siempre es el signo que más visitas tiene y que más se preocupa por leer su horóscopo.

GÉMINIS

Géminis tiene la mente abierta a todo, por lo tanto, le interesa todo lo Esotérico, las terapias alternativas, los rituales, todo. Se implica en todo lo que puede, pero no por superstición, sino por interés y por meterse en el máximo de cosas posibles. Es tan optimista que se cree una persona con suerte.

CÁNCER

Cáncer lleva en secreto de lo ser supersticioso. Incluso le da miedo hablar de lo negativo. No quiere saberlo ni pensarlo ni hablarlo. Pero de repente un día tiene miedo y de golpe quiere hacerlo todo, protegerse y saber cómo puede arreglarlo.

LEO

Leo si cree en todo lo Esotérico. Lee, sabe, quiere saberlo todo, quiere protegerse y prevenir. Hace todo lo que haya que hacer, para que todo funcione y estar a salvo de malas ondas o energías, espíritus extraviados, males de ojos, etc. Lo habla abiertamente y no tiene miedo a nada, sólo afronta.

VIRGO

Virgo es frío, pragmático, conservador, analítico. No cree en nada que no tenga una base científica y matemática. Así es que todos estos temas le dejan frío y no es nada supersticioso. Si le pasa algo malo, tiene una razón de ser, una lógica. Nada que ver con el mal de ojo. No se interesa por la astrología ni por el Tarot.

LIBRA

Libra no quiere saber nada de nada, porque tiene miedo que se rompa su equilibrio, su vida segura y estable, pero en el fondo sí cree en todo y se aleja por miedo. En realidad, sabe que existe "algo más", el "ocultismo" y prefiere no hablar de ello, pero se colgará todos los amuletos del mundo, hará todos los rituales posibles, para que todo le vaya bien. Eso sí, en secreto.

ESCORPIO

Escorpio es muy supersticioso. Cree en las fuerzas malignas, en los espíritus, las energías negativas, en el poder de la mente y el mal de ojo. El ocultismo es su mundo y se mueve por las profundidades como pez en el agua. Le atrae todo lo Esotérico y siempre evita la mala suerte y las malas compañías.

SAGITARIO

Sagitario es muy Esotérico y cree en todo esto abiertamente. No tiene ningún problema en hablar de ello. Además está muy bien documentado. Cree en los viajes astrales, en los espíritus, en la mala suerte, en la causalidad y sabe lo que tiene que hacer para que en su vida funcione todo bien. Entiende mucho de todos estos temas y los lleva al día.

CAPRICORNIO

Capricornio va de frío, de racional y tiene que decir que no cree en supercherías, porque una persona de su nivel, de su pragmatismo, no puede aceptar que en el fondo es supersticioso y sí cree en ciertas cosas. No en todas, pero si en la fuerza mental de ciertas personas negativas y en el mal que pueden producir en otros. También cree en los espíritus y en la astrología.

ACUARIO

Acuario no es nada supersticioso. Acuario no cree en nada que no se pueda probar científicamente. Cree en la buena fe de las personas y niega rotundamente la existencia de todo el ocultismo y los espíritus. Prefiere la ciencia, las nuevas tecnologías y la buena o mala relación con la gente.

PISCIS

Piscis es supersticioso e intenta introducirlo en su mundo, sin que ello vaya a fastidiarle demasiado su vida. Lo utiliza por el lado bueno. Quiere saber lo que le va a pasar para estar preparado y poder sacar el mejor provecho.