ARIES

Negocios: momento propicio. Con su facilidad de palabra, alcanzará valiosas metas.

Amor: si exagera con críticas a su pareja, eso tendrá consecuencias inesperadas.

TAURO

Negocios: habrá desorden pero se orientará a la perfección y resolverá los problemas.

Amor: momento crítico. Conviene controlar su intolerancia; salir y divertirse más.

GÉMINIS

Negocios: sus rivales actuarán. Será acertado concentrarse para hacer lo correcto.

Amor: vivirá momentos de calidez. Intimidad beneficiada. Ideal para reconciliación.

CÁNCER

Negocios: buena fortuna. Llegará una oportunidad para no desaprovechar. Mejoras.

Amor: momento propicio para disipar la rutina; una idea hará surgir el romance.

LEO

Negocios: resultados favorables gracias a contactos, pero el negocio tardará en crecer.

Amor: su firmeza evitará discusiones en la relación, pero la armonía quedará afectada.

VIRGO

Negocios: un colega criticará su proyecto; habrá discusiones, pero será positivo.

Amor: su timidez ya no será un problema para conocer a esa persona que lo atrae.

LIBRA

Negocios: los peligros para su economía desaparecen. El alivio le dará fuerza.

Amor: se reiterarán viejos conflictos que generan roces. Evite hacer críticas.

ESCORPIO

Negocios: el ritmo laboral decaerá y gente influyente llamará su atención.

Amor: su agitado corazón será comprendido en profundidad por alguien cercano.

SAGITARIO

Negocios: las cosas saldrán bien y llamará la atención de la superioridad.

Amor: su buen humor terminará con tontos desacuerdos. Hará bien en aceptar críticas.

CAPRICORNIO

Negocios: estará listo para recibir una avalancha de negocios nuevos.

Amor: conservará la calma como para evitar discusiones y no arruinar la nueva relación.

ACUARIO

Negocios: surgirán dificultades que resultarán desafiantes, pero las resolverá.

Amor: llega el momento justo para iniciar un romance o propiciar una reconciliación.

Al ser un signo tan independiente, el amor para Acuario llega pero no es de los que lo esperan tras la puerta de casa. Y como el que no espera no desespera, todas las personas que llegan a la vida de Acuario son disfrutadas en su justa medida.

PISCIS

Negocios: malgastará talento con problemas de otros. Conviene concentrarse.

Amor: superará conflictos, se verá irresistible y cierta persona aparecerá en escena.