Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

.

ARIES

Brutalmente honestos. Así son los Aries, unas personas que no se muerden la lengua con nada. Les resulta difícil contenerse cuando saben un secreto o conocen una mentira. Además, son muy directos y no tienen reparos en admitir verdades o cosas que han hecho.

TAURO

Las personas que nacieron bajo el signo de Tauro no les gusta para nada andar con rodeos y siempre dicen lo que piensan sin importarles si dañan al otro. En tanto que otra de las características que sobresalen en ellos es que son muy críticos.

Horóscopo de octubre.

GÉMINIS

Géminis es un signo del zodiaco que no es mentiroso, pero tampoco pierde el tiempo en averiguar nada, digamos que su modo de ver la vida es más relajado. Mientras no te metas en sus cosas, respeta las tuyas.

CÁNCER

Cuanto más cerca estés de un Cáncer, más transparentes serán contigo, son muy cariñosos, siempre tienen en cuenta los sentimientos de otras personas. Debido a que está cerrado a las personas que no conocen muy bien, es fácil pensar que ser dolorosamente honesto no está en su naturaleza.

LEO

Si hay algo que Leo no deja por nada del mundo, es su autenticidad. No piensa caer en el juego de los filtros. Las mentiras no son bien recibidas en su vida, le da igual si sólo se queda con unas cuantas personas.

VIRGO

Aunque parecen algo reservados y callados, a los Virgo no les tiembla el pulso a la hora de revelar verdades. Nunca tienen malas intenciones, pero no se callan cuando conocen un secreto o una mentira que pueda causar un perjuicio a alguien.

.

LIBRA

Tienden a mentir en nombre del beneficio personal, ya que la única persona con la que Libra será completamente honesto es con ellos mismos. Son los menos confiables. Odian cuando están equivocados, y si tienen que mentir para parecer veraces, entonces lo harán.

ESCORPIO

Las personas de Escorpio son simples y muy directos aunque en algunas ocasiones se sobrepasan y eso no les juega a su favor. Al ser sumamente sinceros en diversas oportunidades lastiman a la otra persona ya que muchas veces ellos no quieren escuchar la verdad tan abrupta.

SAGITARIO

Sagitario es el signo más positivo, directo, espontáneo y alegre del Zodiaco. Con este perfil, las personas son consideradas unas de las más leales y sinceras de todas. Los Sagitario siempre dicen lo que piensan, no tienen todo el control de sus impulsos.

CAPRICORNIO

Menos es más, esa es la forma en la que Capricornio va por la vida. Eres un signo que no habla mucho, pero cuando lo haces te vas directo a la yugular y sin piedad. No conoces otra manera de comunicarte que no sea con honestidad.

Horóscopo de octubre.

ACUARIO

Un Acuario solo dirá la verdad si siente que necesitas escucharla. Como no disfrutan en absoluto de la confrontación y harán todo lo posible para evitarla, tienden a mentir para no lastimar.

PISCIS

Piscis, tú eres quien se siente entre la espada y la pared. Es decir, tienes ese lado que ama la verdad y la transparencia, sin embargo… hay una debilidad en tus emociones, te es imposible no pensar en el otro.