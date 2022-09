Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

La persona Aries odia limpiar. ¡Con tantas cosas interesantes que hacer allá afuera y uno encerrada limpiando! Pero cuando se decide a hacerlo, es como un torbellino que va de habitación en habitación limpiando, ordenando y arreglando todo lo más rápido posible.

TAURO

A un taurino no es que le apasione limpiar, pero sí le gusta tener su casa limpia y confortable, así que no le molesta dedicar un rato (un buen rato) a dejar su casa reluciente. Eso sí, no le gusta que lo apuren ni lo obliguen a trabajar bajo presión, como cuando vienen visitas inesperadas.

GÉMINIS

El problema de Géminis no es que no le guste limpiar; es que le resulta muy fácil empezar pero le cuesta terminar. Entra a una habitación a barrer y se pone a tender la cama hasta que recuerda que tiene que poner ropa a lavar y al pasar por la cocina se pone a fregar los platos. ¡Y al final del día tendrá todo a medio hacer!

CÁNCER

¡Este es el único signo del zodiaco que le gusta limpiar! Para Cáncer, limpiar es una terapia muy efectiva, ¡y además es gratis! Al igual que Tauro, le gusta conservar su hogar limpio y confortable, pero no solo para sí mismo, sino especialmente para su familia.

LEO

Para una persona de Leo, tener que limpiar es un insulto a su sentimiento de nobleza (léase: se siente una reina o un rey). Pero cuando se vea obligado a hacerlo lo hará de manera ejemplar. Después de todo, ¡quiere ser el rey o la reina en todo, incluida la limpieza! Eso sí: quiere productos de calidad y un par de guantes, por favor.

VIRGO

A Virgo no es que le guste limpiar, ¡es que no puede evitarlo porque no tolera la suciedad! Su ideal puro y virginal necesita un ambiente pulcro y libre de gérmenes. Así que es el tipo de persona la que no le molestará pasar el sábado de noche ordenando el armario.

LIBRA

La persona de Libra se debate entre la necesidad de orden y limpieza, y el hecho de que no le gusta mucho poner manos a la obra a la hora de limpiar. Y cuando se decide a hacerlo, lo hace de manera ligera, nada de andar corriendo muebles pesados o trepar escaleras para limpiar sitios poco accesibles.

ESCORPIO

Como todas las cosas con Escorpio, no hay término medio: o ama u odia limpiar. Y en cualquiera de los dos casos, lo hará con su característica pasión: limpiar apasionadamente o evita hacerlo.

SAGITARIO

Las personas de Sagitario no pueden menos que preguntarse para qué limpiar. En sus muchos viajes y observaciones de la naturaleza nunca vieron a ningún animal limpiando la casa. Y, después de todo, la tierra es natural, ¿no? Habiendo tantos lugares a donde ir, ¿quién quiere quedarse limpiando en casa?

CAPRICORNIO

A los capricornianos y capricornianas le preocupa mucho más lo que pueden pensar su familia, los vecinos y los amigos al ver su casa, que el hecho en sí de tener la casa limpia y ordenada. Así que, tenga ganas o no, limpiará solo para no dar que hablar.

ACUARIO

A las personas de Acuario directamente no les gusta limpiar, ¡es tan primitivo! Por eso son las primeras en comprarse todos los gadgets y electrodomésticos de limpieza para evitar hacerlo. ¡Lo ideal para estas personas sería tener un robot que se encargue de la limpieza!

PISCIS

A Piscis le suele gustar el agua, así que en general no tiene problema con llevar a cabo las tareas del hogar que involucran agua. Y mientras pueda hacerlo de manera automática para poder dejar volar su imaginación, ¿qué más da?