Si bien Lali Espósito es reconocida por su extensa trayectoria en los medios y por su carismática personalidad con la que atrae a todos sus seguidores, la jurado de " La Voz Argentina" dejó a todos sin palabras al dar una cruda devolución a dos participantes de su equipo.

Durante la etapa de batallas, Julieta Silberberg y Micaela Sabra se enfrentaron en la noche del lunes, al ritmo de "Baby Can I Hold You" de Tracy Chapman, para conseguir un lugar en el "Team Lali".

En cuanto las jóvenes terminaron su interpretación de la famosa canción, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky le hicieron pequeñas correcciones. Sin embargo, la devolución más importante fue la de la cantante de "Disciplina", quien sorprendió con su particular y detallista devolución.

Lali Espósito fue contundente con dos participantes de " La Voz Argentina".

“Yo, a diferencia de mis compañeros, no voy a ser tan amorosa. Tengo otra tarea con ustedes y por eso estoy acá. Entiendo el nervio, esto va a sonar re mal y no quiero se mala onda, pero no estuvieron a la altura para nada, ni en el programa en esta instancia, ni en el equipo y ni con sus compañeros que tienen dentro del equipo, los cantantes que hay en el Team Lali”, comenzó la artista, quien se rumorea que tiene un romance con Rels B.

“Ninguna vino a ganarse el lugar en el programa. Habíamos escuchado con Álex Ubago el ensayo y nos quedamos emocionados porque lo habían hecho bien. Entiendo los nervios pero estamos en un momento decisivo y lo digo con todo el respeto del mundo porque las dos cantan lindo: hoy no me quedaría con ninguna”, aseguró ante las cámaras.

“Es horrible, pero el nombre que diga me va a dejar preocupada. No sé si van a estar preparadas para lo que sigue. La Voz es muy exigente y no es la vida real porque nadie se prepara tan rápido para subir a un escenario”, continuó.

Lali Espósito le dedicó una fuerte devolución a dos participantes de " La Voz Argentina".

La jurado también les hizo una seria sugerencia a las participantes: “Este programa es una escuela a mil por hora para los que nunca se hayan subido al escenario. Quiero que quien se quede esté hiperconsciente de que tiene que estar para esto”.

“No sé qué estaban haciendo antes de salir, pero ninguna transmitió la canción. Y hay algo que no se compra con nada: cuando alguien transmite, pasa algo en el espacio. Richard comenzó hablando y no supo qué decir porque no se transmitió nada. No es una cuestión técnica, alguien puede pifiar una nota y podemos decir ‘igual me pasó esto’”, destacó.

“No puedo pasar por alto el no transmitir, y menos con una canción como esta de Tracy Chapman. No fue un desastre. Un desastre es otra cosa, esto es algo más emocional y me da pena que hayan perdido la oportunidad de haberla descosido. Tiene que ver con abrazar esa oportunidad y hacerla de ustedes. Eran ustedes dos y nada", agregó la coach de Julieta y Micaela.

Lali Espósito defenestró a dos cantantes de su "Team" en " La Voz Argentina".

En ese sentido, Lali hizo una importante aclaración para no ser malinterpretada: “No quiero dejar la mala onda instalada, es con el mayor respeto que tengo hacia ustedes dos y también hacia este escenario porque hay mucho talento”.

Después, durante una entrevista detrás de cámara, la actriz se refirió a lo sucedido: “Mucha gente no lo sabe, pero trabajo desde chica y muchas veces algún maestro que tuve enfrente, director, directora, productor o productora, me ha marcado cosas para no ir a un escenario a medias tintas”.

Y cerró contundente: “Trabajé muchos años con Cris Morena y aprendí mucho que desde un ensayo hasta la performance se deja la vida y la vena, y hay que hacerlo como la última vez que lo vayas a hacer. La performance no estuvo a la altura y ojalá lo tomen bien. Sobre todo para Mica que no continúa en el programa y tiene un gran futuro”.

