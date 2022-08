Lali Espósito es una de las jurados de "La Voz Argentina" que más causa furor entre los fanáticos del reality. Con sus divertidas ocurrencias y momentos con Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, la cantante simpre alegra las noches del certamen que conduce Marley, que actualmente se encuentra en la etapa de los Knockout.

En la noche del jueves, la artista dio un fuerte mensaje contra la violencia de género, pero también se dio el gusto de tener un intercambio muy picante con Ignacio Pereira, uno de los participantes que cantó "Intento" de Ulises Bueno, y que compitió con Carolina Diblasi, que eligó el tema de Silvio Rodríguez "Te doy una canción".

Cuando los dos terminaron su presentación, la intérprete de "Disciplina" indicó: "Disfruté mucho de los dos, la diferencia fue la potencia de este Knockout. No lo sentí un Knockout, sentí que vi dos artistas en sus universos. Caro, vos tenés una cosa hiper dulce. Esta canción me destruye de amor, es un tema con el que uno crece en la casa. Conecté y me pareció muy hermoso"

"Y Nacho es un crack. Tenés algo emocional, estás solamente parado sin cantar y a mi me emociona tu presencia", aseguró la artista sobre Pereira.

Lali Espósito no tuvo verguenza y le hizo un picante comentario a un participante.

Luego, Lali Espósito agregó de manera pícara: "Solo voy a decir que en un momento dijo: 'Dejaste tantas cosas en mi cama' y me miró, y pensé: '¿Yo dejé cosas en tu cama?' ¡No me acuerdo!".

Entre risas, el concursante respondió: "'En tu cama', dije, no 'en mi cama'".

Mirá como fue el momento en que Lali Espósito tuvo un picante ida y vuelta con un participante de " La Voz Argentina"