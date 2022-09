Durante la emisión en vivo del martes de " La Voz Argentina" las redes se plagaron de críticas a Ricardo Montaner, por el gesto que hizo cuándo el público salvó a Naiquén Galizio, integrante de su propio equipo. El artista no se mostró contento, y los televidentes del reality no le dejaron pasar esa actitud.

"Dios mío, la hipocresía de Montaner con Naiquén. Qué horror. No la merece", escribió una usuaria.

Al ver que la joven oriunda de Lincoln pasó a la actual instancia en el último lugar, muchos recordaron su dura historia de vida. Cuándo audicionó por primera vez en "La Voz Argentina", Naiquén contó que fue víctima de abuso infantil, y que la música la ayudó a salir adelante.

"Yo empecé a cantar hace más o menos quince años. Me dedicaba al folclore, no profesionalmente, y de muy chiquita pedí que me llevaran a un conservatorio para poder expresarme y sacar muchas cosas que tenía", comentó la participante sobre sus inicios.

"La música me salvó la vida en un montón de aspectos. Viví momentos lindos y feos que me dejaron un aprendizaje. En mi adolescencia pasé cosas muy feas. Abusos", indicó la joven de 32 años con lágrimas en los ojos.

Naiquén Galizio contó que fue víctima de abusos.

"Lo superé con la música, con algo, con el arte. Lo mío fue agarrarme de la música, de cantar. La música me sacó adelante, todo lo que siento, sea feo, lindo o malo, lo saco con la música. Para mí, cantar es una terapia", aseguró Galizio después, y tanto Soledad Pastorutti como Ricardo Montaner se acercaron a abrazarla.

"Sos una luchadora y este es un lugar en el que te vas a sentir plena. Todos te vamos a dar mucho cariño", le dijo por aquel entonces la jurado.

Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner le demostraron su apoyo.

Polémica en las redes por los gestos de Ricardo Montaner