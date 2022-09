Un tenso momento se vivió el domingo en " La Voz Argentina" cuando revelaron quiénes son los participantes que siguen en el team de Ricardo Montaner. El hecho sucedió cuando el jurado subió al escenario para felicitar a los cuatro integrantes de su equipo que llegaron a dicha instancia, sin embargo, les hizo una fuerte advertencia.

"Ahora más que nunca los necesito en armonía. Se que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que tienen rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía. Que eso (la rivalidad) no me gusta. ¿okey?", expresó Ricardo. Y agregó firme: "Y si no mejoran lo voy a decir en vivo. ¡Vamos el equipo Montaner!".

Pero los nombres de los participantes que mantienen una rivalidad salieron rápidamente a la luz. Se trata de Emanuel y Julia quienes no solo se llevan mal entre ellos sino que tuvieron problemas con la producción y hasta con otros participantes, según advirtió la cuenta Mundofamososok.

Incluso aseguraron que hubo cambios de habitación en el hotel donde habitan los integrantes del ciclo musical oriundos del interior del país.

.

De todos modos, Emanuel y Julia quisieron dejar los problemas de lado y tener un nuevo comienzo. Por ese motivo es que se mostraron juntos en un video donde expresaron su alegría por continuar en el certamen musical.

Emmanuel y Julia se mostraron compinches tras en tenso momento que vivieron en La Voz Argentina

Video: Ricardo Montaner expuso en " La Voz Argentina" a dos integrantes de su equipo por tener rivalidad entre ellos