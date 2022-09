Desde su incio " La Voz Argentina" se convirtió en el programa líder del prime time. Este jueves se anunciaron los finalistas, y hay mucha expectativa por saber quién ganará la competencia en la que Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky son jurados.

De todos modos, en las últimas horas, Julia Ferrón, una de las participantes que quedó eliminada, aseguró que el campeón de la competencia está definido hace semanas. "Hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo", declaró en diálogo con la radio "La Uno Arrecifes" de su localidad.

Asimismo, la artista sostuvo que en el ciclo hubo una marcada preferencia por los concursantes jóvenes: "Eran todos muy chicos y sé que todo lo que yo recorrí ninguno de ellos lo recorrió (...) Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad; le enseño canto a gente grande, también, y los incentivo a que si les gusta y lo hacen bien y les llena el alma, ¿por qué no? Esto no tiene edad y eso es discriminación, también".

Julia Ferrón apuntó contra la producción de " La Voz Argentina".

"La cuestión de la imagen... Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo. Mercedes Sosa en esta época hubiera quedado en la nada. A una María Martha Serra Lima le hubieran dejado la voz a un costado y hubieran mirado su estética", cuestionó.

De todos modos, Julia manifestó que su experiencia por " La Voz Argentina" fue positiva: "Estoy agradecida porque se me dio una oportunidad muy linda y me trataron bien. Fue una experiencia muy linda más allá de todo lo que pasa después (...) Yo valoré cada instancia, estar frente a Montaner y Palito Ortega, frente a Alejandro Lerner".

Sobre su coach, Ricardo Montaner, también guarda un buen recuerdo. "Es una excelente persona. Se nota. Se notó detrás de cámara, porque él habló con nosotros de igual a igual", indicó, aunque despúes aclaró que el sentimiento no es el mismo con los hijos del cantante, Mau y Ricky.

"Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar", expresó.

Julia Ferrón habló de su mala experiencia con Mau y Ricky.

Luego, Ferrón recordó un tenso momento que tuvo con ellos en una devolución, y que eso le costó su permanencia en el ciclo.

"Mau y Ricky están siempre a la defensiva (...) Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen", aseguró.

La confesión de Mau y Ricky en " La Voz Argentina"