Radicada en Uruguay desde hace varios meses, Susana Giménez protagonizó un emocionante momento durante una entrevista del programa "Sonrie" de Canal 10 cuando fue homenajeada por su carrera mediática y recibió un inesperado mensaje de Carlos Perciavalle, con quien estaba "peleada".

Diferentes personalidades y figuras del mundo del espectáculo, entre los que estaban Sebastián Yatra, Antonio Grimau, Marley y Mirko, el “Negro” González Oro, Julio Bocca y Ismael Cala, le dedicaron tiernas palabras, pero el artista uruguayo fue quien causó más conmoción.

“La mas divina, la mas mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, expresó Perciavalle, a lo que Susana preguntó curiosa: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? Lo dijo ahora?”.

¿Susana Giménez se amigó con Carlos Perciavalle?

En cuanto los conductores asintieron, la diva se mostró muy sorprendida y ahonó sobre su pelea: "¡Estábamos peleados! Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: ‘Te vas a la... ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?’ Y ahí me ofendí para siempre. Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer La mujer del año, que me cambió la carrera”.

Y reiteró muy shockeada por el mensaje que recibió de su colega: “Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo”.

