En medio de los rumores de romance con Wanda Nara, L-Gante dio a conocer algunos fragmentos de la canción que le dedicó a la empresaria. Si bien, hace algunos días, aseguró que con la ex pareja de Mauro Icardi se están “conociendo”, cada día se los ve más juntos. Aunque, no cesan los conflictos con Tamara Báez, luego de su polémica separación.

No es la primera vez que el líder de la “Cumbia 420” es vinculado sentimentalmente con una mujer. Cuando todavía seguía en pareja con la madre de su hija Jamaica, se viralizó un video en el que se podía ver al cantante salir de un hotel alojamiento con su bailarina Luli Romero.

.

Aunque, rápidamente, la joven salió a desmentir las versiones que la señalaban como la tercera en discordia y aseguró que sólo mantenía una “relación laboral” con L-Gante, los fans de Tamara llegaron a amenazarla. Los duros momentos que debió afrontar la bailarina durante el escándalo, afectaron drásticamente su vida personal.

La foto de L-Gante a los besos con su ex, Tamara Báez: ¿Y Wanda Nara?

“Me vi involucrada en toda una situación que yo no tenía nada que ver y básicamente me hirieron gratis. Pienso que ellos ya venían con muchísimos problemas antes, hace muchísimo tiempo, y yo no tenía nada que ver”, fueron las primeras palabras que expresó Luli Romero en la entrevista que mantuvo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

L-Gante y su bailarina Luli Romero.

La artista continuó su relato y destacó: “No sé cómo explicarte cómo me siento, pero la verdad estoy mal e indignada, sobretodo con todo lo que se dijo, volví a trabajar con L-Gante el domingo pasado y todo sigue igual como era antes, no afectó en nada lo que ocurrió, no hablé más del tema, a trabajar y chau”.

“Lo que más me dolió fue que me ensucien mi nombre, que digan Luli Romero rompió una familia o la tercera en discordia, dijeron que se separaron por mi culpa, me dolió que digan que yo arruiné una familia cuando nada que ver, los medios dijeron un montón de cosas que nada que ver, como por ejemplo en el de Carmen Barbieri, salieron a hablar cosas que nada que ver”, afirmó Romero.

Luli Romero publicó una foto abrazada a L-Gante en sus redes sociales.

Así, la bailarina apuntó directamente contra personas específicas del medio periodístico: “Estefanía Berardi dijo que supuestamente ese era un video en un telo que quedaba a dos cuadras de mi casa, que yo vivía con mis padres, que vivía en Benavidez, todo falso, no sé de dónde sacan esas mentiras, y Carmen dijo cosas muy feas de mí y me molestó mucho”.

Luli Romero concluyó la entrevista manifestando cuál era el accionar que esperaba que tuvieran L-Gante y su ex pareja: “No sé si Támara me debería haber pedido disculpas pero Elián sí, quizás él tiene un grado de responsabilidad en todo esto”.