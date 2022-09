La participación de Ignacio Pereira en " La Voz Argentina" generó la ácida reacción de Lali Espósito contra Ricardo Arjona. El integrante del team Soledad cantó "Señora de las cuatro décadas" y provocó que la líder del "Disciplina Tour" expresara su fuerte opinión sobre el contenido del tema.

La reacción de la jurado del certamen musical viene después que el artista guatemalteco se presentara en Buenos Aires y cuestionara el uso del lenguaje inclusivo y la posición social de los hombres en medio del creciente feminismo. "Los hombres están socialmente vistos en una posición menor que una mascota", dijo hace algunas semanas Arjona.

"Sole viste que esa canción de Arjona es como muy descriptiva", señaló Ricardo Montaner. "Como todo lo que hace Arjona", respondió Pastorutti.

"Pero en nada coincide contigo. Éste (en referencia a Ignacio) - te señaló pero en nada, en nada coincide contigo", bromeó Montaner al referirse que el participante apuntó a su coach al cantar la canción.

.

"Lo de la grasa abdominal no me va, ¿no?", dijo divertida la Sole. "Tú no necesitas esconderte detrás de un escote, tu escote está espectacular", retrucó Ricardo. Fue en ese entonces cuando saltó Lali para expresar su opinión y defender a su compañera: "Por empezar, hoy no le podés cantar a una chica de 40 años 'señora de las cuatro décadas', te pega una cachetada".

Acto seguido, el concursante acotó: "Yo la señalé a mi coach en el momento que dice 'en experiencia y juventud'".

"Es muy loco como las canciones reflejan las épocas. Son de algunos momentos del mundo, de otras épocas", concluyó Espósito en relación del tema de Arjona.

Video: Lali Espósito, durísima contra Ricardo Arjona por sus canciones en " La Voz Argentina"