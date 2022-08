Hace tan solo unas semanas, Lissa Vera se encontraba celebrando haber llegado hasta la semifinal de "El Hotel de los Famosos", instancia en la que perdió junto a Walter Queijeiro al entrentarse a Alex Caniggia y Martín Salwe.

Después de tener un emotivo reencuentro con varios ex compañeros, la ex "Bandana" visitó "LAM", donde se desempeñó como "angelita", y sorprendió a todos al hacer pública su denuncia de acoso sexual contra quien creía su amigo, Santiago Ismael Torres, cantante de "La Banda del Lechuga".

“Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama", comenzó la artista en el ciclo de Ángel de Brito.

Lissa Vera denunció al cantante de La Banda del Lechuga por haberla besado sin consentimiento.

"Si él necesitaba hacer algo, tiene una carrera como músico increíble, separemos esto porque después se agarra de: ‘Ah, pero yo necesito...’. Y bueno, ¿entonces por qué hacés esto?”, agregó indignada.

Además, la mediática destacó que se encontraba bajo la influencia del alcohol: "Yo no estaba con todos mis reflejos, yo no quería besarlo. Yo estaba hablando con él, pero cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo: ‘¿Qué haces?’, de hecho me río. No está bien”.

Lissa Vera denunció por acoso sexual a Santiago Ismael Torres.

Y cerró contundente sobre el vínculo que mantenía: “Fuimos a cenar, nos matamos de risa... Hacía un montón que nos nos veíamos. Siempre tuve buena onda con él. Siempre lo abrazaba... Igual él es muy besuquero, las besa a todas. Conmigo no tenía esa confianza. De hecho, fue la primera vez. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo”.

¡Mirá todo sobre la denuncia por acoso sexual que hizo Lissa Vera!