More Rial parece no tener calma en las últimas horas. Tras llevar semanas separada de El Maxi, la aparición de varias supuestas ex empleadas domésticas parece dejarla en un lugar complicado. Según lo que relataron dichas mujeres, la influencer no les habría pagado tras finalizar el trabajo que acordaron.

Como si fuera poco, en la emisión de "LAM" del viernes mostraron un nuevo audio de una persona que asegura haber estado en la casa de la hija de Jorge Rial trabajando. Se trata de Lautaro, un joven que se desempeña como piletero y estuvo a cargo de la piscina de More Rial durante tres meses.

Tal como relataron otras ex empleadas, tampoco recibió el pago y fue bloqueado tras reclamar en distintas oportunidades por el dinero. “Ella nunca dio la cara. Terminamos de mantener la pileta y nunca quiso pagar. Nosotros no sabemos qué hacer porque se te ríe en la cara porque uno es un laburador”, contó el piletero en “LAM”.

Polémica alrededor de More Rial.

Además, revelaron que dicho trabajador intentó comunicarse directamente con Jorge Rial, aunque no tuvo suerte. Por el momento, More Rial se mantiene con tranquilidad y tuvo fuertes palabras para la primera supuesta empleada que se animó a llevar su caso a los medios de comunicación.