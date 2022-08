Luego de que Lissa Vera haya participado en "El hotel de los famosos", la cantante comenzó a rehacer su vida. Sin embargo, sufrió un hecho de acoso sexual después de que Santiago Ismael Torres, el cantante de La Banda del Lechuga, la haya besado sin su consentimiento.

Como consecuencia de ello, la ex integrante de "Bandana" decidió iniciar una denuncia contra su colega. Tal fue la repercusión del hecho que More Rial, amiga del músico, salió al aire de "Intrusos" a defenderlo y aportó un dato revelador.

.

"No sé qué pasó el lunes después de ir al boliche. Si Lissa llegó borracha o no llegó borracha, pero el jueves, ella estuvo en la casa de El Lechuga... como si nada", comentó la hija de Jorge Rial. Ante los dichos de la influencer, una amiga de Lissa Vera afirmó lo dicho por la joven y agregó: "No fuimos a comer. Fuimos, llegamos, hablamos lo que teníamos que hablar y nos fuimos".

Asimismo, allegados al cantante se mostraron sorprendidos por la denuncia de la exparticipante de "El hotel de los famosos" ya que crían que ambos están interesados sentimentalmente y que estaban comenzando a salir.

Lissa Vera siendo besada por el cantante de la Banda del Lechuga sin su consentimiento.

¡Mirá el video de More Rial defendiendo al cantante de la Banda del Lechuga luego de la denuncia por acoso sexual que le inició Lissa Vera!

Leé todo sobre More Rial