Moria Casán se destaca, entre otras cosas, por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar. En las últimas horas, se sumó a una inesperada polémica que profundizó ante una pregunta de "El Run Run del Espectáculo", el ciclo que se emite los sábados y domingos por Crónica HD.

La diva apuntó contra el Vaticano y el Papa Francisco a través de un mensaje de WhatsApp. Todo comenzó por una publicación de José María Muscari, quien se encuentra de viaje por Italia. El director mostró una foto desde la Capilla Sixtina y escribió: "¡Hola, Vaticano! Cuánta guita tenés guacho, eh. Si te viera Dios...".

.

Fiel a su estilo, Moria Casán no se mantuvo al margen y tuvo una sorpresiva respuesta. "Huyan de ahí, please. No se queden ni un segundo", expresó "La One" de forma misteriosa. El equipo de "El Run Run del Espectáculo", comandado por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, le consultó a la madre de Sofía Gala por su publicación en Twitter.

Durante la última emisión, mostraron la sorpresiva réplica de la actriz. "Cada vez que estuve allí, recibí una contraenergía fatal. Es un lugar que no me dio paz, que es lo que se supone que te tiene que dar semejante basílica", escribió en primer lugar. Además, siguió: "Tanta obstentación hizo que, cada vez que voy a Roma, no vuelvo al Vaticano".

"Es una falta de respeto, un atropello a la razón. Como un plus que Francisco no venga a la Argentina y haya estado en países limitrofes me parece demasiado. Amén lo cambio por amen, sin acento y sin dogmas", completó Moria Casán con respecto a su opinión sobre el Vaticano.