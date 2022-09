Desde que comenzó el rodaje de "¿Quién es la máscara?", mucho se dijo sobre la participación de Wanda Nara y cómo haría para dividir su vida personal entre las grabaciones, su marca de maquillaje, su familia y el nuevo equipo de fútbol de su pareja, Mauro Icardi.

Sin embargo, un tema recurrente del que se habló es sobre la supuesta mala relación entre la mediática de 35 años y la conductora de la competencia, Natalia Oreiro.

"No se llevan bien Wanda Nara y Natalia Oreiro, le incomoda su poco profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde, para muchas veces. Todo eso a Natalia, que me dicen que es una diva total, se arremanga y labura sin parar, no le estaría gustando", explicó Yanina Latorre en "LAM".

No obstante, la propia actriz uruguaya salió a desmentir las versiones de mala onda y reveló que tiene muy buen vínculo con la empresaria: "No entiendo, nada que ver. Lamento que digan eso y me dio mucha pena porque no es verdad y me encantaría que hablaran de las cosas lindas".

Lizy Tagliani, Wanda Nara, Natalia Oreiro, Karina "La Princesita" y Moldavsky en "¿Quién es la máscara?".

"Ella es muy espontánea, es muy fresca, y el dúo que arma con Lizy es para alquilar balcones. Moldavsky, Karina y yo nos quedamos mirándolas porque son muy rápidas. Lizy tira una, Wanda se la agarra, Lizy le contesta, y nosotros nos miramos: ´¿Esto va a salir al aire así? Por favor, déjenlo´. En el primer programa hay unas perlitas que si las ensayás, no te salen", contó en diálogo con Teleshow.

Y cerró contundente: "Yo me puedo enojar en un montón de situaciones, pero no por esas cosas. Y ella (por Wanda) es un amor. Me apena más por ella que por mí porque no es cierto, y creo que le quieren buscar siempre a ella un conflicto porque es como muy extrovertida y es como su mundo. Pero ella es muy trabajadora, de verdad que es súper rápida. Y acá no van a encontrar nunca un conflicto".