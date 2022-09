Cada vez es más difícil conseguir un lugar donde estacionar en la Ciudad de Buenos Aires pero esto no parece ser impedimento para Nicole Neumann, quien es acusada por los vecinos de generar desorden en Palermo.

Según informó Yanina Latorre en "LAM", la actriz pasa mucho tiempo mal estacionada sin ser multada, generando enojo en los vecinos. Además, dijo que deja su camioneta en cualquier lado mientras realiza distintos rodajes y los colectivos tienen que esquivarla.

.

“Vecinas mujeres juntan firmas para una famosa, para que no estacione más su vehículo en dos cuadras, dos cuadras prohibidas para esta famosa. Deja la camioneta en doble fila y se va a grabar, al parecer la deja y en la cuadra hay colectivos, un colegio y las vecinas están odiadas, enfurecidas”, manifestó Latorre antes de confirmar que se trataba de Nicole Neumann.

Además, la panelista agregó las calles del conflicto y sumó: "Es una maleducada, todos los días no, uno puede equivocarse cuando vas un segundo al kiosco, porque todos lo hicimos, no nos hagamos”, dijo desafiante. Nicole Neumann no respondió dichas acusaciones y se mostró enfocada en sus proyectos laborales.

Nicole Neumann, denunciada por vecinas de Palermo.

.

En cuanto a su familia, la modelo y sus hijas atraviesan un triste presente ya que falleció su perra. Tras días de búsqueda y pedidos de ayuda, su mascota fue hallada sin vida en las cercanías de su domicilio.