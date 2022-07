Una nueva etapa se vive en " La Voz Argentina" tras la conformación de los equipos de los jurados. Ahora, los participantes se enfrentan en el ring y el ganador pasa de instancia. Este domingo se enfrentaron Juan Ignacio y Victoria pero, además de su performance sobre el escenario, revelaron lo que descubrieron.

Los integrantes del equipo de Mau y Ricky, después de la ayuda de Manuel Turizo, cantaron "Somebody That I Used to Know" y después de su audición confesaron que, además de la música, los une un lazo familiar.

"Nos dimos cuenta que somos prácticamente familiares", confesó el joven. Tras la sorpresa de todos los presentes, declaró que su padre fue el que le dio a conocer la noticia: "Es la hija del mejor amigo de la infancia de mi papá y prácticamente es mi padrino".

Luego del impacto de los jurados, los hermanos Montaner tuvieron que tomar una decisión. Finalmente eligieron a Juan Ignacio para que continúe en "La Voz Argentina" y el joven lloró de la emoción de haber sido elegido pero también de la tristeza porque su nueva amiga abandonó el certamen.

Video: ¡Comenzó una nueva etapa! Llegaron LAS BATALLAS a "LaVozArgentina.