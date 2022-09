El escándalo de Gerardo Romano sigue generando capítulos nuevos. Luego de actuar la supuesta escena de acoso sexual que protagonizó el actor con Paula Di Chello, su denunciante, esta última salió a dar su opinión.

"Hola Juan, ¿cómo estás?, muchas gracias por tu pregunta, vi un poco todas las respuestas que dio este hombre y la verdad es que si yo no soy su gusto de mujer, él tampoco es lo mío", expresó Di Chello en diálogo con "Mitre Live".

La tremenda indignación de Paula Di Chello por Gerardo Romano.

"No sé de dónde pudo haber sacado lo de mis cuentas bancarias, realmente no sé cómo tiene acceso a saber si tengo o no tengo dinero y después cuando vi esta humillación que hicieron otra vez de personificar la escena y reírse de esa manera, no sé de qué se están riendo, me gustaría saber", finalizó, muy indignada.

Gerardo Romano recreó la escena por la que lo acusan de violento con Florencia de la V

Tras la acusación de Di Chello, Gerardo Romano fue a "Intrusos" y pidió recrear la escena con la conductora del ciclo de chimentos. "Cuidado porque sos mi fantasía desde que era chica", bromeó la presentadora. "No te voy a hacer nada", acotó él y entre risas ella respondió: "¡Hacé tranquilo!".

El actor tomó por la mandíbula a Florencia y le pidió que acercara sus labios para luego poder morder el inferior. Tras la actuación, ambos rieron y se miraron con los demás panelistas. Sin embargo, la escena que a muchos les causó gracia, generó incomodidad y rechazo a algunos televidentes que después se expresaron en sus redes sociales.