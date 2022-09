Al igual que Solange Abraham y Luz Ríos, Gisele Marchi fue una de las integrantes de " Gran Hermano 2011" que ganó mucha popularidad durante su estadía en la casa, pero cuándo terminó su aislamiento decidió alejarse de los medios. En el caso de "Chizo", como la llamaban amistosamente sus compañeros, se sintió incómoda al vivir en primera persona el ambiente que, según ella, era extremadamente sexista y violento hacia las mujeres.

Gisele ingresó a "Gran Hermano" con 22 años, con el sueño de ser actriz. "Dentro de la casa yo lo recuerdo como un viaje de egresados largo. Estuvo buenísimo. Tenía esa edad casi adolescente y la mentalidad de mucho juego, muy poca conciencia sobre las cámaras o del qué dirán", declaró sobre los 112 días que estuvo en la competencia, en una entrevista con La Nación.

Gisele Marchi se alejó de los medios luego de su paso por " Gran Hermano".

Los problemas para la joven comenzaron en el exterior. Al salir, Marchi se encontró con una realidad de la industria que no era la que imaginaba. "Lo más intenso para mi fue la vulnerabilidad tan grande que vive la mujer dentro del medio. Y ni hablar la poca sororidad que se vive, la competencia indiscriminada entre mujeres (...) Nosotras fuimos súper cosificadas, no teníamos trabajo si no accedíamos a laburos sexuales con productores", aseguró.

Después de esa desilusión, la ex "hermanita" puso toda su vida en valijas, juntó todos sus ahorros, y emprendió un viaje sin fecha de vuelta por todo el continente como mochilera. En su aventura, conoció a Lucas Marqués, su pareja hasta el día de hoy, otro artista nómade, con el que conformaron la banda Dúo Artemisa.

Gisele Marchi ahora se dedica a la música y a recorrer el mundo junto a su novio.

Así fue como Gisele descubrió su pasión por el arte, y junto a su novio ya llevaron su música a múltiples destinos como Estados Unidos, México, India, Panamá, Colombia, Francia, Alemania, Holanda, España, Portugal y Suiza, dónde están instalados en la actualidad.

Gisele Marchi le escapó a la fama porque no le gustó el sexismo de los medios.

Con las letras de sus canciones Gisele y Lucas buscan reflexionar sobre todo lo aprendido en sus viajes, y además tienen shows de clown, en el que le dan vida a sus alteregos de payasos, Zamba y Caramba, para alegrar a los niños que conocen en el camino. "El dinero que hacíamos trabajando con la música lo invertíamos en dar talleres solidarios, en meternos más adentro en las comunidades para brindar actividades gratuitas. A veces había escuelas sin profesores y nos poníamos a enseñar a leer y a escribir", expresó la cantante.

Para fines del 2022 Dúo Artemisa tiene pautado una serie de shows que brindarán en Argentina, con canciones que ya tienen publicadas, y las nuevas de su primer álbum para chicos llamado "El show de Zamba y Caramba", que tendrá letras en español y en francés.

