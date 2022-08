Hace tan solo unas semanas, Sol Camila Lugo, llamada Sunny por todos sus afectos, emocionó a todos los jurados y al público de " Canta conmigo ahora" al revelar su historia de vida al padecer autismo.

"Me dicen 'Sunny', soy autista y debido a mi autismo me han dicho que soy incapaz, me han dicho rara, me han dicho loca muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo, así que canten conmigo ahora. Hagamos historia", había contado la joven de 18 años en su primera visita al programa.

Al presentarse en la competencia conducida por Marcelo Tinelli durante las etapas de repechaje, donde la producción le dio otra oportunidad a los que no fueron seleccionados para la final, Suny eligió cantar "True Colors".

Al finalizar, el papá de la joven, quien estuvo presente en el estudio, enterneció a todos con sus palabras, provocando las lágrimas en todos: "Sol nos enseña a nosotros, a todos. y aprendimos a superarnos antes que ella. Es una enseñanza cotidiana. Individualmente y colectivamente nos pasaron muchas cosas, y ella fue quien nos sacó adelante. Siempre va a tener la libertad de ser. Pretendemos de ella que sea feliz, solo queremos eso".

El tierno momento de Sol Camila Lugo en " Canta conmigo ahora" provocó una suba en los números de la noche del martes, con un promedio de 10.5 puntos de rating, una cifra mayor que el día anterior que hizo su record más bajo.

¡Mirá el conmovedor momento en "Canta Conmigo Ahora"!