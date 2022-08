Desde hace algunas semanas. se comenzó a rumorear la posiblidad de que Pampita y Benjamín Vicuña protagonicen una película romántica. Ambos actores se mostraron dispuestos a trabajar juntos, a pesar de que ninguno de los dos recibió una propuesta.

Ante la repercusión del chisme, se le consultó a Roberto García Moritán cuál era su opinión al respecto. Sin embargo, el marido de la conductora de "El hotel de los famosos" no se mostró muy cómodo sobre el tema. Allí comenzó bromeando sobre la posibilidad de que el legislador sea quien protagonice un largometraje junto al actor chileno y ex pareja de su actual esposa.

.

Y agregó: "Benjamín me parece un actorazo así que le agregaría mucho valor. Yo estoy muy orgulloso de Pampita como profesional, la apoyo en todo lo que decida y sé que lo va a hacer muy bien". De todas formas, intentó terminar antes la nota con "LAM" pero el notero le insistió con una pregunta más.

Allí aprovechó a consultarle sobre la posibilidad de que Pampita se tenga que besar con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán contestó: "No me molestaría. En la comedia romántica todo es muy sutil así que no habría ningún motivo. Confiamos mucho, imaginate que no podría estar con una mujer así si me diera celos".

Pampita y Roberto García Moritán el día de su casamiento.

¡Mirá el video de Roberto García Moritán hablando sobre la posibilidad de que Pampita y Benjamín Vicuña trabajen juntos en una película!