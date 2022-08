" La Voz Argentina" avanza con los Playoffs y los participantes dejan en claro que su talento los llevó hasta las instancias finales. Los jurados tienen su noche asignada para sus respectivos equipos, lo que eleva la exigencia de los artistas para quedarse con un número menor de cantantes.

Durante la emisión del miércoles, la del team de Mau y Ricky, Stefano Marocco fue el encargado de abrir la velada con su versión de "Víveme" de Laura Pausini, quien justamente fue su coach en su paso por "La Voz México". Desde la previa, el participante mencionó que el tema tenía un significado especial para él.

.

Tras su sentida interpretación, no pudo contener las lágrimas en los últimos segundos de la canción. "Esta canción fue tan importante para mí cuando me animé a salir del closet que me recuerda a todo eso del pasado", recordó en primer lugar. Además, sumó: "Espero que todas esas personas que no se animan a salir sepan que los tiempos de cada uno están bien".

Stefano Marocco en " La Voz Argentina".

Todavía emocionado por lo vivido, Stefano Marocco agregó en el escenario de " La Voz Argentina": "Decirles a los chicos, chicas y chiques que cuando se animen a salir vamos a estar para abrazarlos como me hicieron a mí". Más allá de su momento de llanto, fue destacado por Mau y Ricky y el resto de los jurados por lo hecho con la popular canción.