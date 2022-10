Tini Stoessel pasa sus días muy feliz junto a Rodrigo De Paul, aunque siempre está la figura de Sebastián Yatra girando a su alrededor. Si bien la relación entre ambos cantantes finalizó en 2020, siempre hubo especulaciones y rumores sobre una posible vuelta al amor entre los dos.

La cantante atraviesa un grato presente también en lo musical, por lo que estuvo presente en la entrega de los Latin Billboard 2022. Dicha ceremonia tuvo lugar en Miami, Estados Unidos y se la vio junto al futbolista de la Selección Argentina. En la previa, brindó un reportaje que se hizo viral por sus declaraciones sobre su ex pareja.

.

Ante una consulta por su reacción cuando escucha una canción de Sebastián Yatra y la posibilidad de encontrarse en las letras, explicó: "Escucho una canción de mi ex y hay mucho cariño. Hemos vivido cosas muy lindas, siempre me ha gustado su música y si se trata de una canción que yo conozco es con mucho amor".

Polémicas declaraciones de Tini Stoessel sobre Sebastián Yatra.

Sin embargo, notó que la entrevistadora se rió y agregó: "¿De qué ex estamos hablando?". Tini Stoessel se mostró sorprendida: "Ah, ¿yo metí la pata sola? ¿Pero cuál fue la pregunta? Yo dije, mi único ex que canta es Sebastián Yatra. Ay, bueno, si no bórrenla. No, nada, nos queremos y nos llevamos bien".

.

Lo cierto es que es evidente que el cariño entre Tini Stoessel y el colombiano sigue vigente, aunque ella se muestra feliz con su nuevo novio.