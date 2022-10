Las versiones son cruzadas. Y aunque pasaron más de dos décadas del éxito de "Cebollitas", se siguen conociendo diferentes opiniones de quienes formaron parte del elenco, donde se acusó de destrato por parte de los adultos responsables de los pequeños actores de la serie.

Andrés Vicente, quien interpretara al malvado DT del equipo Power, es quien dio en las últimas horas su versión de los hechos: “Regañar es normal y lógico en la televisión. Vos sabés que en la televisión se regaña a la gente, regañar bien, pero pegar no, ese tipo de cosas no”, dijo el actor en diálogo con Juan Etchegoen, en su programa de Mitre Live. Y aclaró que “regañar es 'che, no hagas esto así y hacelo así', yo mismo lo he hecho con Fernando Govergun, que era Colo del personaje de los malos. Le decía 'así no. Hacelo así' y eso es un regaño”.

.

.

"En la etapa que yo viví, tanto en el teatro Ópera como en el desarrollo de las grabaciones, yo vi un clima de compañerismo, de buen trato", señaló el ahora productor. "El canal en esa época se caracterizaba por tener un control muy férreo, especialmente en los programas infantiles", agregó. Y remarcó que en la misma época Telefe realizaba otro éxito infantil: "Chiquititas".

Vicente, quien vive desde hace años en Panamá, sostuvo que no es de hablar de esos temas: “No hablé de esto con nadie del programa; yo tengo trato con Enrique Torres, con Daniel Dátola y con ex autoridades de Telefe y nunca tocamos ese tema". Y señaló que “nunca vi a ningún chico llorar y yo estuve todo el día todos los días, grabábamos exteriores y en el teatro también con los ensayos, nunca vi una cosa que para el día de hoy pudiera parecer exacerbada, no sé por qué se dijeron estas cosas”.

Las denuncias comenzaron de la mano de Juan Yacuzzi, quien hacía de Coqui en la tira, el primer ex Cebollitas que señaló públicamente los malos tratos que recibían mientras grababan, siendo apenas unos niños: "Agarraron un cuartito de 4 x 4 y nos encerraron hasta grabar, estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí", dijo. Y añadió que los chicos llamaban "la pecera" al cuartito donde quedaban al cuidado de las madres. "Si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagad... a ped.. y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer", señaló.

El actor vive actualmente en Panamá

Luego fue Biran Caruzo -Gamuza en la serie- quien confirmó la existencia del cuartito, aunque negó que recibieran maltratos. Por su parte, Leonardo Centeno -que interpretaba el papel de Hipólito- aseguró: "A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban no estaban bien y en el momento estaban naturalizadas". Y sostuvo que recordaba vivir "excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder”.

Laura Santanna, quien hiciera de la maestra Mariana, también relató su paso por el programa como un mal recuerdo: "Yo no viví agresiones personales, sí hablo de miedo y adrenalina, porque hubo una persona con mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, y cuando me lo cruzaba por los pasillos o entraba al piso, yo me descompensaba".

La hija del Diez también dio su testimonio de su paso por la serie, y señaló no haber vivido "nunca" un maltrato, sosteniendo que “los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”, afirmó Dalma Maradona.

Por último, fue Carmen Barbieri quien dio su versión de los hechos: "Estoy helada porque entonces yo iba a trabajar a otro estudio y a otro programa. Yo nunca vi, no escuché, ¿dónde estaba yo? Estaba todo el día, entraba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche". Y agregó: "Yo nunca viví un maltrato ni lo vi en grandes ni en chicos. Quizás le decían ‘estudiate la letra porque tenemos que hacerlo de nuevo’. Y eso siempre pasó. Eso no es maltrato para mí", finalizó la conductora.