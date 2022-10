La semana pasada, Wanda Nara finalizó con las grabaciones de "¿Quién es la máscara?". Luego de terminar sus compromisos laborales, decidió dar entrevistas y disfrutar sus últimos días en el país antes de retornar a Turquía junto a su familia.

Se trata de una nota que dio para "Red Flag", programa de Luzu TV, donde la ex pareja de Mauro Icardi fue consultada sobre su situación sentimental y afirmó que se encuentra soltera. Ante su respuesta, le preguntaron sobre lo que busca en un hombre y cómo ve a la juventud en Argentina.

"Yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que están todas las minas en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera pero posta, literal...", comenzó opinando Wanda Nara.

Y continuó con su opinión: "No saben ni de qué sexo son la gente; entonces, vos que encontraste una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas". Mientras tanto, la ex pareja de Mauro Icardi estaba ayudando a una oyente para que hable con su pareja sobre el tema de la convivencia.

Wanda Nara en su entrevista para "Red Flag".

Actualmente, Wanda Nara sigue en Buenos Aires y según informó Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, la empresaria estaría volviendo a Estambul el próximo martes. Asimismo, dio a conocer el régimen de visitas que tendrá con los padres de sus hijos.