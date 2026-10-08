Abel Pintos visitó el Cottolengo Don Orione antes de su show al papa León XIV: las fotos

Este miércoles, Abel Pintos visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la previa de la llegada del papa León XIV. Días atrás se confirmó que el Sumo Pontífice visitará la institución y el cantante será parte de la jornada con un show especial.

A poco más de un mes del esperado acontecimiento, el jurado de "Es mi sueño" recorrió las instalaciones y compartió un momento con los residentes y trabajadores. Durante su recorrido, el cantante también pasó por el Santuario, donde pudo conocer la reliquia del corazón de San Luis Orione, fundador de la obra, según informó El Diario Sur.

La presencia del cantante se dará el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV llegue al establecimiento cerca de las 9.15. Según el cronograma oficial, el Papa mantendrá un encuentro con trabajadores y personas asistidas por el Cottolengo durante su recorrido por Claypole.

La actividad dentro del predio será cerrada y contará con autoridades de la institución y el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones. Luego, el Pontífice ingresará al Santuario, donde está previsto que brinde un mensaje y escuche testimonios de residentes sobre sus experiencias en el lugar.

Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione.

Aunque el encuentro no estará abierto al público, quienes quieran seguir la visita podrán hacerlo mediante pantallas gigantes que serán instaladas en los alrededores y en el Parque Don Orione. León XIV llegará desde la Ciudad de Buenos Aires y cambiará al Papamóvil unos 700 metros antes del ingreso al establecimiento, por lo que podrá ser visto durante parte del recorrido por la avenida Monteverde.

La participación de Abel Pintos se suma a una de las actividades destacadas de la visita del Papa a la Argentina. León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con una agenda que también contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.