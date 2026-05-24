Adrián Suar le hizo una inesperada propuesta a Mirtha Legrand para festejar su centenario y la dejó sin palabras: "Vamos a hacer una..."

A pesar de haber atravesado semanas complicadas por un fuerte cuadro bronquial, Mirtha Legrand retomó de a poco su rutina y volvió a mostrarse activa en los medios. Después de asistir a los Premios Martín Fierro 2026, la conductora encabezó una nueva edición de su "mesaza", donde recibió a Adrián Suar. En medio de la charla, el gerente artístico de El Trece la sorprendió con una propuesta inesperada para celebrar su centenario.

Las ganas del "Chueco" de seguir teniendo a la diva en la pantalla del canal quedaron expuestas al aire. Frente al resto de los integrantes de la obra teatral "Sottovoce", el actor lanzó: "Si vos querés, obvio, el canal, junto con vos, y con tu producción, el año que viene vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños".

La reacción de la conductora fue inmediata. Sonrió, visiblemente impactada, y apenas alcanzó a decir: "Ah, bueno...". Sin embargo, Suar redobló la apuesta y agregó: "De verdad te lo digo. Vamos a hacer una gran fiesta. ¡Otra que los Martín Fierro! Porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos ni en el mundo".

Lejos de esquivar el comentario, Legrand respondió con humor y sorprendió a todos en la mesa. "Yo me sorprendo lo que está pasando conmigo. Se lo cuento al público también. Porque son tan cariñosos. ¿Será que estoy por morir, che?", lanzó entre risas, generando una mezcla de emoción y sorpresa entre los presentes.

Más adelante, La Chiqui habló del afecto que recibe diariamente en la calle y en los teatros. "El cariño que yo encuentro ahora de grandes chicos, todo tipo de gente, me abraza, me besa. Es emocionante", expresó. Y cerró conmovida: "Yo les cuento porque es casi milagroso. El público nuestro es maravilloso".