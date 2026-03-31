Adriana Aguirre sufrió un grave accidente en la calle y debió ser trasladada de urgencia al hospital: "Se me salió el hombro de lugar..."

El mundo del espectáculo quedó en alerta tras el dramático episodio que protagonizó una de las figuras más conocidas de la revista nacional. Adriana Aguirre fue víctima de un accidente en la vía pública este martes 31 de marzo de 2026, cuando lo que debía ser una mañana de deporte terminó en una escena de dolor y sirenas de ambulancia. La noticia generó una preocupación inmediata entre sus seguidores, ya que la mediática y deportista debió ser asistida por profesionales de la salud tras quedar tendida en el asfalto porteño, abriendo una nueva polémica sobre el estado de las veredas en los barrios más exclusivos de la ciudad.

El hecho se dio cuando la actriz realizaba su habitual sesión de running por las calles de Palermo, una rutina que mantiene desde hace años para conservar su figura privilegiada. En medio de una danza de proyectos teatrales para la temporada de invierno, un "pozo" inesperado en la vereda se convirtió en su peor enemigo: Adriana no vio que faltaba una baldosa y cayó pesadamente de frente contra el suelo.

El impacto fue tan violento que la protagonista de la noticia sintió el crujido de su articulación, lo que derivó en su traslado inmediato a la Clínica Zabala para recibir atención de alta complejidad ante un cuadro que parecía mucho más grave.

Adriana Aguirre sufrió una fuerte caída en la calle.

La parte más explosiva del descargo de Adriana por su propio infortunio llegó cuando relató el calvario que vivió mientras los médicos intentaban acomodar su brazo. Al ser consultada sobre su estado actual, la exvedette no ocultó su angustia por los pasos a seguir: "Se me salió el hombro... es toda una controversia y, sobre todo, mucho dolor", confesó Aguirre, quien ahora deberá someterse a una resonancia magnética en el Sanatorio Los Arcos para descartar una rotura de tendones. Para la artista, que asegura tener los huesos "perfectos", este parate forzado es un dardo directo a su estilo de vida hiperactivo.

Actualmente, Adriana Aguirre se encuentra refugiada en su casa, cumpliendo con un estricto reposo y utilizando un cabestrillo que la acompañará por las próximas tres semanas. Mientras el equipo médico le suministra antiinflamatorios para bajar la fuerte hinchazón, la diva espera los resultados de los estudios definitivos para saber si esquiva la cirugía. El escándalo por el estado de las calles apenas comienza a rebotar en las redes sociales, donde los fans de la famosa ya exigen respuestas por el descuido que dejó a su ídola fuera de combate.