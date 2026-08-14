Alejandra Maglietti recibió amenazas de muerte contra su hijo de un año: "No me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo..."

Alejandra Maglietti rompió en llanto en vivo al contar la angustia que atravesó durante la madrugada. La abogada y conductora de Story Time recibió una catarata de mensajes violentos en sus redes sociales que incluían amenazas de muerte contra su hijo Manu, de un año. Todo comenzó con un descargo por un vecino que pasea a su pitbull sin bozal en espacios comunes del edificio. La situación, en medio del debate por un trágico ataque en Córdoba, escaló al punto de generar un profundo temor en la madre primeriza, que ahora recurrirá a la Justicia.

Eran las cuatro de la madrugada y Alejandra Maglietti no podía pegar un ojo. El sueño se esfumó por completo cuando el celular no dejó de vibrar con mensajes que atravesaban la pantalla y se clavaban en su corazón como una daga. No era un simple trolleo de internet, sino una amenaza directa a lo más preciado que tiene: su hijo de un año. "Amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiaca porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza... mi hijo tiene un año. Fue horrible", declaró con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas en el programa que comparte con Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live .

El origen de esta pesadilla se remonta a un episodio cotidiano que degeneró en violencia virtual. La abogada bajó a buscar empanadas y, al regresar a su edificio en la Ciudad de Buenos Aires, se topó en el ascensor con un vecino que paseaba a su perro de raza pitbull sin bozal. Maglietti sostuvo que no era la primera vez que sucedía y que ya había intentado resolver el problema por las vías formales, hablando con el dueño y con la administración, pero sin obtener respuesta. "Tengo un vecino que tiene uno y no es capaz de ponerle un bozal en espacios comunes", escribió indignada en su cuenta de X.

Su descargo en redes fue contundente y sin medias tintas: "¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!". Maglietti, visiblemente molesta, también recordó la normativa vigente en la Ciudad que obliga a los dueños de razas consideradas potencialmente peligrosas a utilizar bozal en espacios públicos y comunes. "No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas", sentenció en su publicación.

Hoy bajo a buscar unas empanadas y subo al ascensor, miro hacia abajo y veo un Pitt Bull sin bozal. Harta estoy de que no respeten a los demás, hay una ley que dice que en CABA tienen que estar en espacios públicos con bozal obligatoriamente. Indignada estoy! Son unos... — Aliosha (@alemaglietti) August 12, 2026

El contexto no podía ser más caliente. Esos mismos días, la opinión pública estaba conmocionada por la trágica muerte de un nene de tres años en Córdoba, atacado por un perro de características similares . Este hecho reavivó el debate sobre la tenencia de razas peligrosas y colocó a cualquier declaración sobre el tema en el centro de la polémica. Maglietti, sin embargo, aclaró en todo momento que su reclamo no buscaba la prohibición de ninguna raza, sino el cumplimiento de las medidas de seguridad que ya existen. "Solo pido que se cumpla el requisito de ponerle bozal por una cuestión de seguridad", insistió al aire.

La tormenta se desató cuando, en un arrebato de enojo, respondió a una publicación que planteaba la prohibición de la tenencia y crianza de pitbulls. "Agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos... pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto", explicó en el programa para aclarar su postura . A pesar de borrar su comentario, era tarde. Un portal retomó esa interacción y publicó un titular que, según su visión, sacó sus palabras de contexto y la puso en el centro de la diana.

A partir de ese momento, todo se fue al carajo. Los mensajes violentos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar sin cesar. Lo que empezó como una discusión sobre la responsabilidad con las mascotas, se transformó en una cacería virtual en su contra.

"Me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos. La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy. Por ahí estoy exagerando, pero no estoy acostumbrada", relató entre sollozos la conductora. La situación llegó a un punto de no retorno cuando los ataques se dirigieron directamente a su hijo, a quien amenazaron de muerte, generando un estado de paranoia y miedo que la dejó sin dormir.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Alejandra Maglietti no se quedó de brazos cruzados. Anunció en el mismo programa que presentará los mensajes violentos ante la Justicia para radicar la denuncia correspondiente y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Además, volvió a las redes sociales para publicar un nuevo descargo, apuntando directamente contra los portales que, a su criterio, la utilizaron como "carne de cañón" para generar debate y ataques. "Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que ataquen. No sean mala leche", sentenció.