Alejandro Lerner hizo una polémica comparación en "La noche de Mirtha" y generó repudio: "Es como una mujer abusada..."

Este sábado, la televisión tuvo una noche cargada de momentos que dieron de qué hablar. Mientras en "PH: Podemos Hablar", Maxi López recordaba el escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y Wanda Nara años atrás, Alejandro Lerner generó fuertes repercusiones en "La Noche de Mirtha" por una polémica comparación.

Durante la "mesaza" de Mirtha Legrand, el músico analizó la situación política y social del país. En ese contexto, sostuvo: "Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural". También remarcó que "el país es muy rico y, si no fuera tan rico, habría explotado hace muchos años".

Lerner continuó con su análisis y planteó la importancia de sostener un proyecto a largo plazo. "Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo a una continuidad de un proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro para hacer el sacrificio que haya que hacer", expresó frente a la conductora.

Sin embargo, una frase en particular generó indignación entre los usuarios. Al referirse a las consecuencias de las decisiones tomadas durante las últimas décadas, afirmó: "Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio y los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores. Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años pudo dar el servicio que nos merecemos".

Alejandro Lerner en el programa de Mirtha Legrand. (Foto: Captura El Trece).

Las palabras del artista rápidamente se viralizaron y provocaron un fuerte rechazo en las redes sociales. "Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada!", cuestionó un usuario. Otros fueron igual de contundentes: "El eufemismo que usó. Se fue al carajo" y "Mmm que horrible comparación".