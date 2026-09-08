Alejandro Lerner se incorpora a "MasterChef Celebrity" y reveló cómo se prepara: "No tengo miedo..."

Alejandro Lerner está acostumbrado a los escenarios, los estudios de grabación y los desafíos que plantea una extensa carrera musical. Ahora, el artista se prepara para incursionar en un terreno completamente diferente: la cocina. El cantante y compositor formará parte de la nueva edición de "MasterChef Celebrity", donde deberá dejar de lado por un rato los instrumentos para enfrentarse a distintas preparaciones y demostrar qué tan lejos puede llegar frente a las hornallas.

La incorporación del músico al programa la confirmó Pía Shaw en "A la Barbarossa" (Telefe), donde además se conocieron algunas de las primeras declaraciones de Lerner sobre esta nueva experiencia.

Alejandro Lerner reconoció que la cocina le genera un desafío

Lejos de mostrarse completamente seguro frente a esta nueva etapa, Alejandro Lerner admitió que al principio la propuesta le generó cierta incertidumbre.

El músico reconoció que tuvo que enfrentarse a un terreno que conoce poco, aunque finalmente decidió animarse. "Al principio me dio un poco de vértigo porque me tuve que enfrentar a mi ignorancia. Después me animé", contó.

El artista incluso apeló al humor para describir sus primeros pasos detrás de las hornallas y reveló una insólita anécdota familiar. "Ayer le hice unos fideos a mi hijo por primera vez... terminó en el hospital", comentó entre risas.

La frase dejó en claro que Lerner todavía tiene mucho por aprender antes de convertirse en un experto de la cocina.

"No tengo miedo de equivocarme": cómo se prepara

Más allá de las bromas, Alejandro Lerner se tomó el desafío con seriedad y comenzó a prepararse para enfrentar la competencia.

El músico contó que aprovecha su tiempo en casa para incorporar conocimientos y familiarizarse con diferentes recetas. Para eso, mira videos y toma apuntes con el objetivo de llegar mejor preparado al programa.

"No tengo miedo de equivocarme, para nada. Pero quiero aprender. Ahora estoy insoportable porque llego a casa, pongo videos en YouTube, anoto... Antes era el que pagaba la cuenta, pero nunca cociné", explicó.

Su confesión muestra cuánto cambió su relación con la cocina a partir de esta propuesta. De ocupar el lugar de quien disfrutaba una comida sin preocuparse demasiado por su preparación, ahora comenzó a estudiar y practicar para afrontar el desafío televisivo.

Quiénes acompañarán a Alejandro Lerner en "MasterChef Celebrity"

Con la incorporación de Lerner, la lista de participantes confirmados para la nueva temporada de MasterChef Celebrity continúa creciendo.

Entre los nombres que ya forman parte de la competencia aparecen Diego Ramos, Luciana Geuna, Paula Trapani, Hernán Coronel (cantante de Mala Fama), Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles.

La variedad de perfiles promete una competencia con participantes provenientes de distintos ámbitos, que deberán adaptarse a las exigencias de la cocina.

Wanda Nara vuelve a ponerse al frente del programa

La nueva edición de "MasterChef Celebrity" tendrá nuevamente a Wanda Nara como conductora.

El jurado, por su parte, estará integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, quienes tendrán la tarea de evaluar las preparaciones de las distintas figuras que aceptaron el desafío.

Para Lerner, el programa significará una experiencia completamente diferente a su actividad habitual. El músico ya dejó claro que no pretende esconder sus limitaciones y que, al menos por ahora, su principal objetivo pasa por aprender, animarse y disfrutar del desafío.

Un músico que ahora deberá demostrar qué sabe entre las hornallas

Alejandro Lerner llega a "MasterChef Celebrity" con una premisa clara: no tenerle miedo al error y aprovechar la experiencia para incorporar nuevos conocimientos.

Su llegada suma una nueva figura reconocida a una competencia que reúne personalidades de diferentes ámbitos. Mientras tanto, el artista ya comenzó a prepararse a su manera, entre videos de YouTube, anotaciones y sus primeros intentos culinarios.

Ahora tendrá que demostrar frente a las cámaras cuánto puede transformar ese aprendizaje en platos capaces de convencer al exigente jurado.