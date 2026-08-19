Alejandro Stoessel fue internado y crece la preocupación: los detalles de su estado de salud

En las últimas horas, la salud de Alejandro Stoessel volvió a generar preocupación. Este martes trascendió que el padre de Tini Stoessel fue internado tras sufrir un fuerte malestar físico al regresar de un viaje.

La información fue dada a conocer en "LAM" (América TV), donde precisaron que el productor llegó a la guardia del Sanatorio La Trinidad de San Isidro cerca de las 17. Tras ser sometido a distintos estudios, los profesionales decidieron que permaneciera en el centro médico para continuar con los controles y seguir de cerca su evolución.

Según contaron en el programa de Ángel de Brito, Alejandro se encuentra en una habitación común, consciente y en contacto con sus familiares y amigos. "Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volverse se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde. Los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado", explicó Pepe Ochoa.

Uno de los datos que trascendió es que Stoessel habría manifestado un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no habrían determinado la necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia. Desde su entorno también buscaron llevar tranquilidad.

Alejandro, Mariana, Tini y Fran.

"No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente", señalaron en "LAM". En la misma línea, Pilar Smith contó que recibió información de personas cercanas al productor: "Me dicen que está bien y que bueno, que nada grave".

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle el motivo de la internación ni un diagnóstico concreto. El productor continúa bajo observación mientras los especialistas avanzan con los controles necesarios.

Alejandro Stoessel estuvo internado en 2022.

Además, Fede Flowers informó a través de "X" (ex Twitter) que el productor fue acompañado al sanatorio por su hijo Fran, hermano de Tini. La cantante, en tanto, todavía no realizó ninguna publicación sobre el estado de salud de su papá. La compleja situación se da, además, en medio de versiones que hablan de un supuesto distanciamiento de la artista con su familia a raíz de un conflicto vinculado a su casamiento con Rodrigo De Paul.

La internación también volvió a recordar algunos antecedentes médicos de Stoessel. En años anteriores, su estado de salud llegó a preocupar a la familia e incluso condicionó determinados viajes. Según contaron en "LAM", en los últimos meses habría tenido dificultades para realizar trayectos extensos y por ese motivo habría decidido no viajar al Mundial 2026.