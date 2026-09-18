Algunos participantes en "MasterChef Celebrity" tienen trato VIP: los detalles
Según La Pavada de Diario Crónica, antes de que arrancaran las grabaciones, hubo famosos que no tardaron en pedir tener ciertas comodidades en el reality culinario de Telefe.
Tras el final de "Gran Hermano Generación Dorada", que coronó campeona a Solange Abraham en un versus con Yisela "Yipio" Pintos, Telefe apuesta al regreso de "MasterChef Celebrity" al frente de Wanda Nara. A menos de dos semanas de su estreno, se supo que hay famosos participantes que tienen trato VIP en el reality culinario.
Según La Pavada de Diario Crónica, con salida el lunes 28, iniciaron las grabaciones de "MasterChef Celebrity", y se van repartiendo los camarines. Tienen el suyo Juli Poggio, Lizy Tagliani y Julieta Nahir Calvo, mientras los otros en camarines grandes van a compartir. Salvo Wanda y los chefs que cuentan cada uno con el suyo. Por lo demás, Campi tendrá la habilidad en el reality de hacer personajes, como a Betular y Diego Ramos, especializará sus platos en celíacos.
"Es verdad que pedí el camarín, pero porque estoy haciendo Popstars y MasterChef. Y bueno, como yo no vivo cerca del canal, los días que esté grabando MasterChef, termino y me tengo que preparar para Popstars. Entonces fue la solución encontrar un camarín en el canal. No me parece una exigencia ni de diva que me lo den", sostuvo Juli Poggio en diálogo con "Intrusos" (América TV), enfrentando rumores de divismo que le acuñaron.
"MasterChef Celebrity" tuvo cuatro ediciones y una especial llamada "La revancha". En la última temporada se consagró ganador Ian Lucas en un duelo con Sofía "La Reini" Gonet, y tuvo la particularidad de que fue la despedida de Donato de Santis, quien ahora será reemplazado por Maru Botana.
Los 24 participantes del reality de cocina son: Luck Ra, Lizy Tagliani, Josefina "China" Ansa, Julieta Pogio, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Diego Ramos, Lucia Geuna, Paula Trapani, Hernán Coronel, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Martín "Campi" Campilongo y Mike Amigorena.