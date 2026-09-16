Ana Paula Dutil reaccionó al casamiento de su ex Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Me parece..."

Este martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron luego de seis años de relación. Si bien la pareja intentó mantener la ceremonia con cierta reserva, la noticia rápidamente se viralizó y generó todo tipo de repercusiones. En ese contexto, Ana Paula Dutil rompió el silencio y se refirió al nuevo matrimonio de su expareja.

La modelo estuvo casada durante 20 años con el cantante y ambos son padres de India y Bautista. Ante el impacto que tuvo la boda en la farándula argentina, Karina Iavícoli decidió contactarla para conocer su postura. "Lo voy a leer porque, bueno, hablé bastante. Ella es amorosa. Y en líneas generales, obviamente agradece siempre el respeto", adelantó la periodista en "LAM" (América TV) antes de compartir el mensaje.

Dutil eligió destacar especialmente el vínculo que sus hijos construyeron con Julieta. "Le dije ‘Vi a tus hijos, qué grandes y qué lindos que están'. Me dice ‘La quieren mucho a Julieta. Y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices. Y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel'", leyó Iavícoli al aire.

La respuesta de la modelo tomó relevancia en medio de las versiones que circularon sobre la ausencia de algunos familiares del músico en la celebración. "La verdad que hoy vi un montón de programas donde las citaba porque estuvieron 20 años juntos Emanuel y Ana Paula", analizó Iavícoli. Y sumó: "Entiendo que sea el día de Julieta, pero ¿porqué surge el nombre de Ana Paula? Es que como no había ningún hermano de Emanuel presente en el casamiento, muchos colegas decían ‘Bueno, es porque la quieren mucho a Ana Paula'".

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

No es la primera vez que Dutil se refiere con cariño a la relación entre Ortega y Prandi. Tiempo atrás, luego de una resolución judicial favorable para la modelo, habló sobre el vínculo que logró construir con la pareja. "Todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos me transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos. Conozco lo que conocemos todos por los medios", había expresado en "Desayuno Americano" (América TV).

En aquella oportunidad, además, la modelo remarcó la familia ensamblada que formaron con el paso del tiempo. "Logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos ser familia. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto se termine para ella", cerró Dutil.