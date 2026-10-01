Ana Paula Dutil reveló que tomaba alcohol en sus peores momentos con Emanuel Ortega: "Lo necesitaba para.."

El reciente casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi volvió a poner a Ana Paula Dutil en el foco de la atención. La modelo, que fue pareja del cantante durante años y es madre de sus hijos Bautista e India, se refirió al casamiento y manifestó sus buenos deseos, aunque prefirió mantenerse alejada de la celebración.

Pero mientras su presente volvió a aparecer relacionado con su exmarido, Dutil también decidió mirar hacia atrás y contar una parte mucho más dolorosa de su historia personal. En una charla con Pamela David en Blender, recordó los últimos años de su matrimonio y las dificultades que atravesó durante ese período.

Su relato incluyó momentos de profunda depresión, tres intentos de quitarse la vida y tres internaciones en instituciones psiquiátricas. También explicó cómo fue atravesar esa situación mientras llevaba junto a su familia una vida que, desde afuera, podía parecer estable en Miami.

Una vida que parecía estar bien, pero algo había cambiado

la modelo recordó que durante aquella etapa comenzó a experimentar una situación que le resultaba cada vez más difícil de manejar. A pesar de tener una familia y una vida estable, su estado emocional se fue deteriorando.

En ese proceso, el alcohol terminó ocupando un lugar como forma de afrontar el día a día. Al hablar de aquellos años, fue contundente: "Necesitaba alcohol para pasar los días".

La situación llegó a un punto crítico con su primer intento de quitarse la vida, después del cual terminó internada en Estados Unidos.

El episodio que terminó con una internación

Al recordar aquel episodio, la modelo explicó que había consumido alcohol y que fue Emanuel Ortega quien la encontró. Ante lo ocurrido, él pidió asistencia médica.

"Había tomado... Me encontró Emanuel, llamó la ambulancia", contó Dutil al reconstruir uno de los momentos más dramáticos de aquella etapa.

A partir de entonces comenzó un recorrido que incluyó distintas internaciones y la búsqueda de herramientas profesionales para poder atravesar la depresión.

Las preguntas que aparecieron después

La situación tampoco fue sencilla para las personas que estaban a su alrededor. Dutil explicó que hubo enojo y desconcierto frente a lo que estaba ocurriendo, algo que con el tiempo pudo comprender desde otra perspectiva.

"Había mucho enojo del otro lado. Con el tiempo lo entendí", recordó.

En ese sentido, también enumeró algunas de las preguntas que suelen surgir cuando alguien atraviesa una situación de estas características: "¿Por qué? ¿Cómo entendés que alguien no elija la vida? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Está llamando la atención?"

Para Dutil, esas preguntas forman parte de la dificultad que existe para comprender qué atraviesa una persona que está deprimida y por qué determinadas señales pueden no ser evidentes para quienes la rodean.

"Yo llegué a no levantarme de la cama por mucho tiempo"

La depresión también tuvo consecuencias concretas sobre su rutina. Dutil explicó que hubo un período en el que dejó de poder realizar actividades básicas y permanecía en la cama durante largos períodos.

"Yo llegué a no levantarme de la cama por mucho tiempo. Pero hay gente que sigue trabajando, que va a trabajar, que cocina, que atiende a sus hijos y que está deprimida", explicó.

Con esa reflexión, la modelo marcó que no todas las personas atraviesan la depresión de la misma manera y que continuar con las obligaciones cotidianas no significa necesariamente que alguien no esté atravesando un problema.

El tratamiento que finalmente la ayudó

Dutil también contó que tuvo acceso a recursos para buscar ayuda profesional y que el proceso no fue inmediato. A lo largo de ese camino pasó por distintos psiquiatras hasta encontrar un tratamiento que finalmente le permitió recuperarse.

La experiencia personal también modificó su mirada sobre la problemática y la llevó a plantear su preocupación por la cantidad de suicidios. Para ella, hablar de estas situaciones resulta fundamental para generar herramientas de prevención.

"Hay que prevenir": la reflexión de Ana Paula Dutil

A partir de todo lo que atravesó, Dutil sostuvo que es necesario trabajar en la prevención y preparar a las personas para poder detectar cuándo alguien necesita asistencia.

"Hay que prevenir. Hay que cambiar el protocolo. Prevenir es preparar a la sociedad para pedir ayuda. Porque alguno se calla porque también no quiere decirlo", expresó.

La modelo también destacó que acompañar a alguien que atraviesa una situación de este tipo requiere una actitud diferente a la de juzgar o cuestionar lo que le sucede.

La importancia de pedir ayuda

Dutil extendió esa mirada a problemáticas relacionadas con las adicciones y explicó que, en esos casos, también resulta fundamental que la persona pueda reconocer que existe algo que necesita modificar.

"Es importante acompañar, no cuestionar. Lo voy a tocar también con el tema de las adicciones, drogas, alcohol. Si uno no quiere dejarlo, no hay manera de que eso suceda. Por eso el primer paso es buscar ayuda. Reconocer que hay algo que no está bien", sostuvo.

En el cierre de su reflexión, hizo especial hincapié en la necesidad de hablar cuando aparecen señales de alarma y dejar de lado la vergüenza.

"Cuando empezás a tener pensamientos oscuros, hay que decirlo, no tener vergüenza decirlo", afirmó.

Un mensaje esperanzador

La conversación con Pamela David no solo permitió que Ana Paula Dutil reconstruyera algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su matrimonio con Emanuel Ortega, sino que también sirvió para poner en palabras una experiencia que, según su propio relato, durante mucho tiempo estuvo atravesada por la incomprensión y la dificultad para pedir ayuda.