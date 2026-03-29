Andrea del Boca insultó a Sol Abraham en medio de un tenso cruce en el vivo de "Gran Hermano": "Andate a cagar, pelotud..."

Este domingo 29 de marzo, bajaron cuatro participantes de la placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada". Pero el momento álgido llegó cuando los jugadores fueron sancionados con el 25 por ciento del presupuesto para la compra semanal y la quita de minutos para hacer el pedido de víveres. Tanto fue así que Andrea del Boca y Solange Abraham protagonizaron un fuerte cruce en vivo, donde la famosa actriz disparó con todo.

Todo comenzó cuando los "hermanitos" fueron sancionados por el "Big" por conversar entre ellos sobre los gritos de afuera, algo que está prohibido porque rompe el aislamiento. En ese contexto, buscaron culpar a los responsables, mientras planificaban la compra semanal, lo que despertó otra discusión.

"Andá a dormir, Andrea, que te va a caer bien", soltó por lo bajo Sol Abraham, quien se ofreció a hacer la compra. A lo que Andrea del Boca la confrontó: "¿A mí me estás hablando". "Siempre me andas atacando porque soy vegetariana", argumentó la tucumana, quien luego apuntó: "Una vergüenza tu personaje".

Andrea del Boca y Solange Abraham se sacaron las chispas en "Gran Hermano". (Foto: Telefe).

"No cocinaste nunca para toda la casa, no sabes qué se necesita", justificó Del Boca, quien se defendió con uñas y dientes: "Vos no me vas a enseñar lo que yo pueda actuar o no. Tengo más años que vos trabajando, pero vos no ves mis telenovelitas. Hay mucha gente que ve esto afuera, y yo defiendo a esa gente que ve telenovelas. No subestimes al público". Y la culpó por la sanción: "Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto. Vas a comprar como hizo Cinzia, para vos y todo tu grupo. Ándate a cagar y tómate el agua, pelotud...".

Una vez que se retiró Solange Abraham de la discusión, Andrea del Boca hizo un descargo ante la cámara: "La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas. Hay mucha gente que ve telenovelas y que trabaja en telenovelas. Gente que ve telenovelas, por favor, pónganlos en su lugar. Porque ustedes los están subestimando, no solamente a mí, que hace 57 años que trabajo y que estoy muy orgullosa".

"Hablan de telenovelas como si fuesen ellos los mejores trabajadores. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en sus vidas; lo único que hicieron fue ser mantenidos y mantenidas. A mí no, nunca tuve un marido que me bancara; yo me mantengo con mi trabajo, que son las telenovelas que ustedes ven. Qué gente ridícula. Mirá a los mejores jugadores de Gran Hermano, ¿por qué no ganaron sus ediciones si eran tan buenos?", cerró, tajante, la actriz.