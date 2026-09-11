Ángela Torres respondió a las acusaciones de divismo en "Popstars": "Hace 20 años trabajo..."

Ángela Torres salió a responder las versiones que la acusan de divismo en Popstars. La cantante y jurado del reality habló en Luzu TV y desmintió los comentarios que circularon en las últimas horas. También cuestionó las comparaciones constantes y defendió sus veinte años de carrera. La polémica se instaló después de que en "LAM" señalaran supuestos conflictos dentro del programa, que también está en problemas por su bajo rating.

La respuesta de Ángela Torres

Frente a las versiones, la cantante tomó la palabra en Luzu TV y dejó en claro su malestar por los comentarios que recibe desde hace años. Con evidente enojo, expresó: "Ya son años escuchando como desmerecen mi laburo. ¡Hace 20 años trabajo! ¡Dios mío!".

La artista también cuestionó las comparaciones y las críticas que, según explicó, se repiten desde hace tiempo. En ese sentido, sostuvo: "Hace años que dicen lo mismo. Lo que dicen atrasa. 'Ella no es como esta otra'... ¡No! Yo soy yo y si no te alcanza, cambia de canal".

Con estas palabras, Ángela Torres respondió a las versiones que volvieron a poner su actitud bajo la lupa y defendió su trayectoria frente a los cuestionamientos.

Qué dijeron sobre su actitud en Popstars

La polémica se instaló en los últimos días cuando en el programa "LAM" se refirieron a una situación que, según contaron, estaría generando ruido dentro de Popstars. Pepe Ochoa apuntó directamente contra Ángela Torres y habló de una supuesta actitud que estaría complicando el funcionamiento del reality.

"Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres", sostuvo Ochoa. Luego agregó: "Hoy sonó mi teléfono y me llamó más de una persona sobre este tema, y una es una persona que está ahí siendo parte de todo esto".

De acuerdo con el relato del panelista, la grabación de cada episodio no sería el único trabajo que deben afrontar quienes participan del reality, ya que posteriormente tienen que completar distintas intervenciones frente a cámara. En ese contexto, aseguró que Torres no estaría dispuesta a realizar parte de esas tareas.

"El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas...", contó Ochoa.

En ese momento, Ángel de Brito sumó otro dato relacionado con la situación y afirmó: "Martín Cirio se fue a las puteadas, pero no renunció". A lo que Denise Dumas agregó: "Pero no se sabe si vuelve".

Una carrera que la respalda

Ángela Torres no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Con veinte años de trabajo, la cantante y actriz construyó una trayectoria que incluye participación en ficciones, discos y programas de televisión. Su rol como jurado en Popstars se suma a una carrera que empezó cuando era muy chica.

La respuesta de Torres apunta a ese punto: la molestia no es solo por lo que dicen ahora, sino por una seguidilla de comentarios que, según ella, desmerecen su trabajo desde hace años. La cantante no eligió el silencio ni la diplomacia. Eligió responder con la misma intensidad con la que se instalaron las versiones.

El contexto del reality

Popstars es un formato que busca encontrar nuevas voces y que cuenta con un jurado conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García. El programa atraviesa horas de tensión, con versiones cruzadas sobre lo que pasa detrás de cámara y con nombres que suenan fuerte en los pasillos del estudio.

La situación de Ángela Torres se enmarca en ese clima. Las acusaciones de divismo no son nuevas en el mundo de los realities, donde las cámaras y los micrófonos dejan poco margen para el off. Pero cuando el señalado responde con la contundencia que lo hizo Torres, el asunto toma otro color.

La cantante dejó en claro que no piensa quedarse callada. Y si algo quedó claro con sus palabras, es que no está dispuesta a que le digan cómo tiene que ser. "Yo soy yo y si no te alcanza, cambia de canal", disparó. La pelota, ahora, queda del lado de quienes la cuestionan.