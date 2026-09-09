Aníbal Lotocki seguirá en la cárcel: la Justicia ordenó que cumpla la condena por el caso de Silvina Luna

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N°28 ordenó este martes 8 de septiembre que Aníbal Lotocki continúe detenido para cumplir la condena a ocho años de cárcel por los delitos de estafa y lesiones graves a Silvina Luna -quien falleció el 31 de agosto a los 43 años-, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

El fallo fue dispuesto luego del pedido del fiscal general Sandro Abraldes, quien sostuvo en su planteo que existe "un riesgo de fuga" ante la posibilidad de que el cirujano deba cumplir una pena efectiva.

Cabe recordar que Lotocki ya se encontraba detenido en el marco de otra causa, la del homicidio de Rodolfo Cristian Zárate, de 50 años, ocurrido en abril de 2021. Por el hecho, también enfrenta un juicio ante el TOC 17.

En ese sentido, el juez Jorge Romeo consideró que fue modificada la situación procesal del médico y que aumentaron los motivos para mantenerlo privado de su libertad. En su resolución, señaló que la multiplicidad de procesos en su contra y sus antecedentes dentro de las causas judiciales constituyen elementos suficientes para sostener la necesidad de la detención.

"En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia", aseguró el magistrado.

La condena a Aníbal Lotocki

Lotocki había sido condenado inicialmente en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por las lesiones provocadas a cuatro pacientes durante procedimientos quirúrgicos.

De acuerdo con la Justicia, el médico utilizó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) y no informó adecuadamente a las damnificadas sobre los posibles efectos y riesgos de la sustancia.

A raíz de ello, el tribunal consideró probado que la aplicación del producto les provocó granulomas a las víctimas y que el cirujano omitió brindar información que estaba obligado a proporcionar como profesional de la salud.

Luego de los recursos presentados por la fiscalía y las querellas, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la pena a ocho años al considerar que Aníbal Lotocki también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara confirmó la condena a ocho años de prisión. La defensa recurrió la decisión y actualmente se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.



