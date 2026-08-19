Anuncian el esperado regreso de "Chiquititas" con Facundo Arana y Agustina Cherri: cuándo y dónde será

Una noticia bomba se conoció en las últimas horas: la del posible regreso de "Chiquititas" en formato musical. La información provino del periodista Agus Rey, quien aseguró que Facundo Arana y Agustina Cherri ya le dieron el sí a Cris Morena, quien avanza en el proyecto para su estreno en el Arena de Buenos Aires en 2027, donde buscará alcanzar el éxito alcanzado en Israel.

"El año que viene Cris Morena tiene apalabrado el Arena de Buenos Aires para hacer Chiquitas, el musical. Con dos protagonistas que le dijeron que sí: Facundo Arana y Agustina Cherri", afirmó Agus Rey en el ciclo de streaming "La Linterna" que conduce Laura Ubfal.

Según el periodista, el proyecto se iba a hacer este año, pero se atrasó. No obstante, ya "está muy avanzado", ya que trabajan en el producto final Cris Morena en conjunto con Telefe y RGB Entertainment.

"Chiquititas" se estrenó en 1995 en Telefe.

Además de la convocatoria de Facundo Arana y Agustina Cherri, se especula con la participación de otros actores históricos como Gabriel Corrado y Grecia Colmenares, junto a exintegrantes del elenco original como Nadia Di Cello y Sebastián Francini. También serán parte de la propuesta jóvenes artistas formados en la escuela "Otro Mundo", el semillero creativo de Cris Morena, que dio vida a la serie "Margarita".

El musical de "Chiquitas" recorrerá las canciones más recordadas de la telenovela infantil, entre ellas "Rincón de Luz", y sumará nuevas coreografías y puestas en escena. La iniciativa combinará música, actuación y nostalgia para conectar tanto con quienes crecieron con la ficción como con las nuevas generaciones.