Apareció Joaquín Levinton y aseguró que la gente lo apoya tras la denuncia en su contra: "Es una mier..."

Este martes estalló el escándalo luego de que se conociera una denuncia contra Joaquín Levinton por presuntos abusos y episodios de violencia física y psicológica. Después del descargo que realizó el cantante y el equipo de Turf en redes sociales, el artista fue abordado por las cámaras y se refirió brevemente a la situación que atraviesa.

El jurado de "Es mi sueño" fue abordado por un notero de "Intrusos" (América TV) y, aunque dejó en claro que no tenía intención de profundizar sobre la causa, decidió responder algunas preguntas. Levinton había publicado previamente un comunicado en Instagram en el que negó las acusaciones y los delitos que se le atribuyen.

Frente a las cámaras, el artista agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las últimas horas y explicó que, por el momento, prefiere dejar el tema en manos de su abogado. "Solo quiero agradecerle a la gente por el apoyo. Nada más. Tengo que esperar que hable mi abogado... No voy a hablar", expresó.

Sin embargo, antes de continuar con su camino, Levinton hizo una breve referencia al impacto que tuvo la denuncia en su vida. "Es una mie*** lo que me está pasando. Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos", manifestó el líder de Turf.

La denuncia fue presentada el 28 de septiembre de 2026. Según consta en el parte policial, Paula lo acusó de abuso sexual y amenazas y relató situaciones de violencia física y psicológica que, de acuerdo con su testimonio, habrían ocurrido durante una relación entre 2015 y 2020.

Entre los episodios mencionados aparece un presunto ataque en el que Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. La denunciante también aseguró haber encontrado recientemente registros audiovisuales que, según su declaración, habrían sido realizados sin su consentimiento.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50. El organismo dispuso que la mujer fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones. El parte también menciona una denuncia de 2023 por abuso sexual con acceso carnal en la que figuraba el mismo imputado.

Las acusaciones continúan bajo investigación judicial y, por el momento, no constituyen una condena ni determinan la responsabilidad penal de Joaquín Levinton.