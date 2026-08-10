Aseguran que Darío Cvitanich le pidió casamiento a Ivana Figueiras: el insólito detalle de la propuesta

Sin dudas, el romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras fue uno de los más comentados de los últimos tiempos, especialmente por el hate y las críticas que recibieron tras blanquear su relación. Pese a todo, la pareja atravesaría un gran momento y, ahora, aseguran que el exfutbolista habría sorprendido a la modelo con una insólita propuesta de matrimonio.

La información fue difundida este lunes en "Intrusos" (América TV), donde Paula Varela contó que recibió un dato sobre un episodio que habrían protagonizado la influencer y el ex de Chechu Bonelli en un restaurante. Según la versión, una persona que se encontraba en el lugar tomó una fotografía de la pareja y relató que habían tenido una fuerte discusión. Sin embargo, el motivo no estaría relacionado con una infidelidad.

De acuerdo con la información de la periodista, todo habría comenzado cuando Ivana le pidió el teléfono a Darío y se lo revisó. La panelista del ciclo explicó que la tensión estaría vinculada a una cuestión familiar relacionada con una expareja del exfutbolista, situación que habría provocado el enojo de la modelo. Pero la noche habría terminado de una manera completamente insólita.

"Me había llegado que esa noche le pidió casamiento", contó Varela al aire, generando sorpresa entre sus compañeros. De esta manera, el supuesto conflicto habría dado paso a uno de los momentos más importantes para la pareja, que estaría a punto de iniciar una nueva etapa juntos.