Aseguran que Facundo Moyano y Candela Arizaga se reencontraron en España: las imágenes

Luego de la entrevista con Moria Casán, Facundo Moyano volvió a ser noticia en los portales luego de que aseguraran haberlo visto junto a su expareja, Candela Arizaga, en España. Según trascendió en las últimas horas, la modelo viajó a Madrid, ciudad en la que se encuentra el dirigente gremial desde hace unos días.

La información fue revelada por Jonatan Viale, quien compartió una imagen de Candela en España y puso el foco en la presencia de ambos en Madrid. La situación generó repercusión mediática debido a las restricciones judiciales que pesan sobre Moyano y que le impiden acercarse o mantener contacto con Arizaga.

Candela Arizaga, expareja de Facundo Moyano, en Madrid. (Créditos: Jonatan Viale)

A ello se le sumó un video difundido por "Sálvese quien pueda", el programa que conduce Yanina Latorre en América TV, que muestra a Facundo y Candela juntos en un restaurante madrileño.

Moyano y Candela en Madrid... Se le ríen en la cara a la Justicia https://t.co/ejThITE1zV October 4, 2026

El viaje de la joven al país europeo se conoció pocos días después de que trascendiera que el dirigente gremial había subido al avión rumbo a la capital española tras su reaparición en TV mediante una entrevista con Moria Casán.

Cabe recordar que Facundo Moyano es investigado por presuntas lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. A principios de agosto, Candela Arizaga había sido filmada corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador tras salir del departamento del sindicalista en el barrio porteño de Belgrano.

Las últimas novedades en el expediente incluyeron el hecho de que la Justicia imputó a Moyano por presunta desobediencia a raíz de una posible violación de la restricción perimetral de 300 metros que debía mantener respecto de Arizaga.

Un reciente peritaje sobre los teléfonos de Moyano y Arizaga detectó coincidencias de señal en las inmediaciones del hotel porteño donde él estuvo alojado durante septiembre. El informe forma parte de la investigación que intenta determinar si ambos se encontraron cuando ya estaba vigente la prohibición de contacto.